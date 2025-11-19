LG et Mercedes-Benz discutent leur collaboration “One LG Solution”

Les dirigeants de LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution et LG Innotek se sont réunis avec Mercedes-Benz AG pour discuter de l’élargissement de leur collaboration dans le cadre de la stratégie “One LG Solution” de LG. Cette initiative vise à tirer parti de l’expertise combinée des différentes filiales du groupe LG et rassemble les quatre sociétés qui constituent le cœur de l’activité composants automobiles du groupe.

La rencontre a eu lieu le 13 novembre dans les LG Twin Towers à Yeouido, Séoul, à l’occasion de la visite en Corée d’Ola Källenius, Président du Conseil de direction et CEO de Mercedes-Benz Group AG. Parmi les participants figuraient William Cho, CEO de LG Electronics ; Jeong Cheol-dong, CEO de LG Display ; Kim Dong-myung, CEO de LG Energy Solution ; et Moon Hyuk-soo, CEO de LG Innotek, aux côtés de Mathias Vaitl, CEO de Mercedes-Benz Korea, ainsi que d’autres cadres dirigeants.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération afin de soutenir la vision de Mercedes-Benz pour l’avenir de la mobilité, incluant la transition vers les véhicules électriques (VE) et l’établissement d’un réseau de production mondial flexible et durable, soutenu par la digitalisation et l’automatisation.

Dans le cadre de cette vision commune, LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution et LG Innotek ont présenté leurs solutions de nouvelle génération dans les domaines des composants pour VE, des batteries, des écrans et des capteurs pour conduite autonome, afin d’explorer de nouvelles opportunités pour renforcer l’intégration au sein du cadre One LG Solution.

Les quatre filiales de LG collaborent déjà étroitement avec Mercedes-Benz dans plusieurs domaines clés de la technologie de mobilité :

LG Electronics et Mercedes-Benz travaillent depuis longtemps sur les systèmes centraux des véhicules définis par logiciel (SDV), incluant l’infodivertissement embarqué (IVI) et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Un exemple marquant est le système IVI co-développé à base d’OLED pour la Mercedes-Benz EQS, qui intègre un écran panoramique incurvé couvrant l’ensemble du tableau de bord, illustrant la tendance croissante aux écrans immersifs de grande taille dans les véhicules.

et Mercedes-Benz travaillent depuis longtemps sur les systèmes centraux des véhicules définis par logiciel (SDV), incluant l’infodivertissement embarqué (IVI) et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Un exemple marquant est le système IVI co-développé à base d’OLED pour la Mercedes-Benz EQS, qui intègre un écran panoramique incurvé couvrant l’ensemble du tableau de bord, illustrant la tendance croissante aux écrans immersifs de grande taille dans les véhicules. LG Display fournit des panneaux OLED Plastique (P-OLED) avancés à Mercedes-Benz depuis 2020. Ces panneaux, fabriqués sur substrats plastiques flexibles, offrent une qualité d’image exceptionnelle et permettent des designs incurvés élégants, tels que ceux intégrés dans le système d’infodivertissement MBUX Hyperscreen de nouvelle génération.

fournit des panneaux OLED Plastique (P-OLED) avancés à Mercedes-Benz depuis 2020. Ces panneaux, fabriqués sur substrats plastiques flexibles, offrent une qualité d’image exceptionnelle et permettent des designs incurvés élégants, tels que ceux intégrés dans le système d’infodivertissement MBUX Hyperscreen de nouvelle génération. LG Energy Solution poursuit son partenariat avec Mercedes-Benz dans le domaine des batteries pour véhicules électriques.

poursuit son partenariat avec Mercedes-Benz dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. LG Innotek est en discussion pour étendre la coopération dans les technologies de capteurs pour conduite autonome, incluant les modules de caméras, LiDAR et Radar.

« Chez Mercedes-Benz, nous sommes convaincus que des partenariats stratégiques et collaboratifs sont le moteur qui façonne nos véhicules de prochaine génération », a déclaré Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz AG. « Avec LG, nous partageons une vision fondée sur l’innovation, la qualité et la durabilité. En combinant nos forces, nous créons des véhicules qui établiront de nouvelles références mondiales. »

« Nous allons renforcer davantage notre partenariat stratégique avec Mercedes-Benz en tirant parti de nos compétences clés dans l’activité composants automobiles – de notre proposition de valeur centrée sur l’expérience utilisateur à notre portefeuille intégré de solutions SDV, en passant par nos technologies et notre fiabilité éprouvées au niveau mondial », a ajouté William Cho, CEO de LG Electronics.

S.L.