Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 8 décembre
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 08 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2414 – 11,9022
1 DOLLAR U.S.A. 8,7804 – 10,2042
1 DOLLAR CANADIEN 6,3524 – 7,3826
1 LIVRE STERLING 11,701 – 13,599
1 LIVRE GIBRALTAR 11,701 – 13,599
1 FRANC SUISSE 10,929 – 12,701
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3393 – 2,7187
1 DINAR KOWEITIEN 28,6 – 33,238
1 DIRHAM E.A.U. 2,3907 – 2,7783
1 RIYAL QATARI 2,4087 – 2,7993
1 DINAR BAHREINI 23,29 – 27,066
100 YENS JAPONAIS 5,6545 – 6,5715
1 RIYAL OMANI 22,806 – 26,504
