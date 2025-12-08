Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 8 décembre

Rédaction N8 décembre 2025 - 09:10

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 08 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2414 – 11,9022

1 DOLLAR U.S.A. 8,7804 – 10,2042

1 DOLLAR CANADIEN 6,3524 – 7,3826

1 LIVRE STERLING 11,701 – 13,599

1 LIVRE GIBRALTAR 11,701 – 13,599

1 FRANC SUISSE 10,929 – 12,701

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3393 – 2,7187

1 DINAR KOWEITIEN 28,6 – 33,238

1 DIRHAM E.A.U. 2,3907 – 2,7783

1 RIYAL QATARI 2,4087 – 2,7993

1 DINAR BAHREINI 23,29 – 27,066

100 YENS JAPONAIS 5,6545 – 6,5715

1 RIYAL OMANI 22,806 – 26,504

