Airbags Takata : Mopar lance son ultime alerte rouge

Mopar, division pièces et services de Stellantis (ex-FCA), relance sa campagne et alarme ses clients de la nécessité d’arrêter tout de suite de conduire les véhicules concernés par les airbags défectueux Takata et de procéder illico à leur remplacement.

Il ne s’agit pas d’un simple rappel. Il s’agit de prévenir des blessures graves, voire mortelles. Depuis 2024, Mopar intensifie les relances au Maroc. Les réparations sont gratuites et doivent être effectuées sans délai dans les concessions agréées. Les autorités locales, médias et partenaires sont appelés à relayer ce message. Les vérifications se poursuivent via le site « recall.stellantis.com » sur lequel il faut renseigner le numéro de châssis du véhicule pour s’assurer de sa fiabilité ou, le cas échéant, de l’obligation de remplacement de l’airbag défectueux.

Depuis l’éclatement de l’un des plus grands scandales industriels liés à la sécurité automobile des airbags japonais défectueux Takata, Mopar a lancé un vaste programme de rappel et de remplacement des véhicules concernés. Elle a collaboré avec les autorités pour identifier les modèles à risque et informer les clients. En effet, les airbags Takata, utilisant du nitrate d’ammonium, présentaient des risques d’explosion. Plus de 100 millions de véhicules ont été rappelés dans le monde, toutes marques confondues. On recense au moins 27 morts et des centaines de blessés. Le scandale a entraîné des enquêtes internationales et une refonte des normes de sécurité. Takata a fait faillite en 2017.

En Juin 2024, la campagne « Stop Drive » concernait 530.000 véhicules DS3 et Citroën C3 produits entre 2009 et 2019. En Novembre 2024, la campagne fut intensifiée par des rappels et des messages de sensibilisation. Aujourd’hui encore, quelques 8.000 véhicules continuent de circuler silencieusement avec des dangers latents sur les routes marocaines. Les transactions de cession de deuxième et troisième main entravent leur traçabilité.