La Bourse de Casablanca débute la semaine dans le vert

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 décembre 2025 - 10:11
La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges dans le vert lundi, son indice principal, le MASI, augmentant de 0,34% à 18.532,17 points (pts).

La séance a été marquée par la première cotation de Cash Plus, dont l’IPO a été sursouscrite 64 fois par 80.759 souscripteurs, pour près de 48,82 MMDH et plus de 244 millions d’actions demandées.

Peu après l’ouverture, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,46% à 1.507,56 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,67% à 1.259,27 pts.

Contre tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, se dépréciait de 0,38% à 1.812,5 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,45%.

