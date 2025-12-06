Cloud et IA : le secteur privé marocain face aux défis réglementaires (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Face à la montée des cybermenaces et à la nécessité de garantir la souveraineté numérique, le Maroc structure progressivement son cadre réglementaire et technologique. Un chantier d’envergure, où les acteurs publics et privés avancent main dans la main. Hicham Chiguer, président de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), partage son point de vue sur ce sujet.