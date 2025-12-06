Data centers au Maroc : Hicham Chiguer dresse l’état des lieux (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Le numérique est devenu l’un des moteurs les plus puissants de la transformation économique mondiale. Il bouleverse les entreprises, les institutions et la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, les data centers s’imposent comme des infrastructures critiques.

Pour Hicham Chiguer, président de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), le Maroc est à un tournant. «Cela fait plus d’une dizaine d’années que nous attendions de voir ce secteur éclore réellement. Aujourd’hui, nous avons enfin des offres sérieuses sur le marché marocain, issues aussi bien de pure players que d’opérateurs télécoms qui développent leurs lignes d’affaires dédiées aux data centers et au cloud», affirme-t-il.

Cette diversification stimule la montée en compétences et professionnalise l’écosystème. «On observe une croissance moyenne de 20% par an, ce qui est loin d’être négligeable. C’est le signe d’une véritable dynamique de fond.» Mais cette expansion doit s’accompagner d’une meilleure connaissance du marché.

«À l’AUSIM, nous préparons un livre blanc sur les data centers et la souveraineté numérique, en partenariat avec Orange Maroc», a-t-il annoncé.

Selon lui, le Maroc a le potentiel pour devenir un hub numérique africain. Cependant, Hicham Chiguer souligne encore quelques défis. «Le premier reste la confiance. Beaucoup d’entreprises se demandent encore : est-ce que je peux confier mes données à un opérateur local ? Suis-je en sécurité ? Ce niveau de maturité s’améliore, mais il faut poursuivre le travail d’éducation et de démonstration de fiabilité». Le deuxième enjeu concerne la sécurité.

Enfin, il insiste sur la nécessité d’adapter le cadre réglementaire. «Nous avançons avec la DGSSI et d’autres institutions, mais il faut continuer à moderniser nos textes pour attirer davantage d’investissements et renforcer la confiance dans l’hébergement local des données».