Data centers, cloud & entreprises: l’éclairage de Mohamed Bennis (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Pour Mohamed Bennis, B2B Sales Director chez Orange Maroc, le marché connaît une transformation tangible. «Nous assistons à un changement profond de mentalité. Il y a encore quelques années, seules les filiales de multinationales osaient externaliser leurs données. Aujourd’hui, les entreprises marocaines, qu’elles soient publiques ou privées, commencent à franchir ce cap avec confiance».

Selon lui, cette évolution est due à l’effort collectif des acteurs du marché. «C’est notre rôle, en tant qu’opérateurs d’infrastructure, de garantir un cadre de confiance : respect des réglementations, résidence des données au Maroc, et capacité à payer en dirham les services cloud, ce qui n’est pas toujours le cas sur les plateformes internationales», dit-il.

Orange Maroc déploie aujourd’hui des data centers certifiés, répartis dans les grands pôles économiques du Royaume. «Nous accompagnons les clients selon leurs besoins : certains veulent tester une externalisation partielle, comme un site de développement ou une application périphérique, d’autres nous confient le cœur même de leur système d’information, répliqué sur plusieurs data centers pour garantir la continuité et la sécurité».