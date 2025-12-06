Formation et talents : le Maroc prépare ses experts du cloud (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Pour Hicham Chiguer, président de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), la vision du Maroc en matière de data centers et de cloud n’est pas qu’une affaire d’infrastructure. Elle engage un changement de culture, une montée en compétences et une coordination nationale.

Pour Chiguer, la clé réside dans la formation et la professionnalisation du tissu de compétences. Des ingénieurs cloud, des architectes, des experts DevSecOps capables de concevoir, sécuriser et maintenir les infrastructures de demain. Or, il observe un manque criant.

«Aujourd’hui, on est toujours dans le milieu sur des profils spécialisés», affirme-t-il.

Beaucoup d’entreprises doivent former leurs propres talents, voire les recruter à l’étranger. Pourtant, insiste-t-il, «on a la possibilité de les former ici», souligne-t-il. C’est ici qu’intervient la vision systémique, celle de bâtir un véritable écosystème du cloud et du data center au Maroc, créateur de valeur et d’emplois.

«Il faut construire un écosystème autour des data centers et du cloud, parce que c’est un business en soi, c’est aussi de la richesse en termes d’économie nationale», affirme Chiguer.

Cette ambition est désormais traduite en objectifs concrets par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration. Sa directrice des Infrastructures Cloud et de l’Offshoring, Salma Tazi, en précise la feuille de route. «Nous avons un objectif de former plus de 100.000 ressources à l’horizon 2030 et de reconvertir 50.000 dans le cadre du upskilling et du reskilling», rappelle-t-elle. Une stratégie à deux volets donc, créer de nouvelles compétences et adapter celles déjà existantes. Des écoles dédiées ont déjà ouvert leurs portes, axées sur le digital et l’intelligence artificielle.

«Nous accompagnons également les administrations publiques à travers des programmes de renforcement des capacités, pour sensibiliser les décideurs à migrer vers le cloud et former les DSI», ajoute la responsable.