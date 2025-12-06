Data centers au Maroc : cap sur la durabilité et l’efficacité énergétique (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Sous l’impulsion du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la stratégie nationale pour les Data Centers Green s’impose désormais comme un axe prioritaire. Comme l’a souligné Salma Tazi, directrice des Infrastructures Cloud et de l’Offshoring, «la mise en place de Data Centers Green n’est plus un choix, c’est une nécessité».

Face à la hausse des coûts énergétiques et aux exigences environnementales, le Maroc engage une transformation profonde de ses infrastructures numériques. La convention-cadre signée le 2 juillet entre le ministère de la Transition numérique et celui de la Transition énergétique constitue une étape majeure. Elle vise à promouvoir la construction de centres de données alimentés par des fermes éoliennes et solaires, intégrant des technologies de pointe telles que le refroidissement liquide et affichant un indice d’efficacité énergétique (PUE) inférieur à 1,2. Ces data centers de nouvelle génération seront également conçus pour intégrer les technologies d’intelligence artificielle et de calcul haute performance (GPU).

Au-delà de la dimension technologique, cette initiative s’inscrit dans une approche globale qui combine énergie propre et numérique éthique. Elle prévoit la mise en place d’un cadre normatif adapté ainsi qu’un accompagnement dédié à la formation et à la montée en compétences des ressources humaines spécialisées dans le cloud et la donnée.

Les acteurs privés, à l’image d’Orange Maroc, participent activement à cette transition. Leur stratégie «Net Zéro Carbone 2040» se traduit par la conception d’infrastructures pensées dès l’origine pour être respectueuses de l’environnement. Les nouveaux data centers du groupe atteignent déjà des taux de solarisation proches de 20%, tout en optimisant leur consommation énergétique. Les indices de performance enregistrés, situés entre 1,2 et 1,4, témoignent d’une efficacité énergétique remarquable.