Al Barid Bank : sécurité des données et cloud au cœur des priorités (VIDEO)

Alors que le numérique devient un levier incontournable de développement économique et de souveraineté, le Maroc mise sur le renforcement de ses infrastructures stratégiques, au premier rang desquelles les data centers. Organisée par Horizon Press dans le cadre de son cycle Le Cercle des ÉCO, une table ronde riche en enseignements, tenue en partenariat avec Orange Maroc, a permis de faire le tour d’un secteur en pleine effervescence, à la lumière des échanges entre acteurs institutionnels et industriels de renom.

Dans un secteur aussi sensible que la banque, la question de la sécurité est centrale. El Mostafa Ezzougari, directeur du pôle SI à Al Barid Bank, en témoigne.

«En tant qu’établissement à caractère vital, la sécurité de l’information est une priorité absolue. Nous avons constaté une amélioration notable de l’offre d’hébergement au Maroc ces dernières années. Plusieurs acteurs locaux répondent désormais aux standards internationaux en matière de cybersécurité et de confidentialité», relate-t-il.

Mais il met en avant la nécessité d’un équilibre entre contrôle et innovation. «Pour les données sensibles, il est essentiel qu’elles restent localisées et protégées sur le territoire national. En revanche, pour certaines applications à cycle court, une approche hybride permet de bénéficier de la flexibilité du cloud public», souligne Mostafa Ezzougari qui relève également l’importance de la résilience.