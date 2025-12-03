AKASEC de 1337 Khouribga organise la 3e édition de Cyber Odyssey

Du 3 au 7 décembre 2025, le club AKASEC de 1337 Khouribga organise la troisième édition de Cyber Odyssey, le plus grand événement étudiant consacré à la cybersécurité au Maroc.

Conçu en deux temps, Cyber Odyssée réunira du 03 au 05 décembre plus de 500 participants issus de 15 écoles et universités, ainsi que des experts et entreprises nationales et internationales, pour discuter et échanger autour de la cyber sécurité au Maroc et dans le monde à travers des conférences, des tables rondes, des workshops et qui se conclura par un friendly biginner CTF spécialement conçu pour les écoles et les clubs.

À la suite de cette première étape d’échange et d’émulation autour des enjeux de la cybersécurité, un CTF principal de haut niveau d’une durée de 24H prendra place et se concluera le 07 décembre avec une remise des certificats et des prix.

L’événement s’impose comme un espace de référence pour penser et pratiquer la cybersécurité dans le cadre du développement numérique du pays.

Cyber Odyssey, un enjeu national pour la souveraineté numérique

À l’heure où le Maroc accélère sa digitalisation, la cybersécurité devient une question de souveraineté et de stabilité économique.

Les menaces se multiplient : cyberattaques ciblant les institutions, ransomwares dans les entreprises, espionnage économique et manipulation d’informations.

Cyber Odyssey 2025 entend répondre à ces défis en formant et en fédérant les talents qui construiront la résilience numérique nationale.

“Cyber Odyssey est plus qu’un événement. C’est une mission : préparer les futurs protecteurs du Maroc numérique.” Club AKASEC, École 1337

Un programme riche et concret

Durant cinq jours, le campus de 1337 Khouribga devient un véritable laboratoire de la cybersécurité : conférences, démonstrations techniques, compétitions et workshops immersifs.

🔹 Conférences marquantes

Les conférences de Cyber Odyssey abordent des sujets concrets et critiques pour le secteur :

“Securing Tomorrow: Our SecOps Journey and Vision” – par Mohammed Benhmammouch (Attijariwafa Bank) : qui fait un retour d’expérience sur la défense bancaire et la gestion d’incidents en temps réel.

– par Mohammed Benhmammouch (Attijariwafa Bank) : qui fait un retour d’expérience sur la défense bancaire et la gestion d’incidents en temps réel. “Three Paths to Persistent AWS Compromise” – par Soufiane El Habti : qui fera l’objet de démonstration d’attaques sur le cloud et leurs impacts sur les entreprises marocaines.

– par Soufiane El Habti : qui fera l’objet de démonstration d’attaques sur le cloud et leurs impacts sur les entreprises marocaines. “Penetration Testing in Morocco: Reality & Roadmap” – par Mohamed Boutaleb (Nearsecure) : présentera quant à lui l’état des lieux du pentesting au Maroc, les pratiques, obstacles et perspectives.

– par Mohamed Boutaleb (Nearsecure) : présentera quant à lui l’état des lieux du pentesting au Maroc, les pratiques, obstacles et perspectives. “From Android Malware to C2 Takeover” – par Mahmoud Bettouch et Abdelmalek El Mellouki : exploreront les cyberfraudes via malwares mobiles et méthodes d’investigation.

Au-delà de la technique, ces conférences et tables rondes représentent un espace d’échange et de réflexion stratégique.

Elles permettent de croiser les regards entre experts, chercheurs, institutions et étudiants sur les défis que pose la cybersécurité à l’échelle nationale et internationale.

En abordant des sujets tels que la souveraineté numérique, la sécurité des infrastructures critiques, ou encore la formation des talents, Cyber Odyssey contribue à structurer la réflexion collective autour de la protection du numérique marocain.

Deux CTF, deux niveaux d’excellence

Au cœur de Cyber Odyssey se trouvent les compétitions CTF (Capture The Flag), véritables tests de compétences pour les futurs experts de la cybersécurité marocaine.

🔹 CTF Biginner-Friendly spécial clubs & écoles – Découverte et formation

Destiné aux étudiants, ce format pédagogique introduit aux mécanismes du hacking éthique à travers des défis en cryptographie, sécurité web, reverse engineering et forensics.

🎯 Objectif : démocratiser la pratique de la cybersécurité, comprendre les types de défis auxquels les jeunes experts seront exposés et initier les jeunes à la résolution de scénarios réels à travers l’expérimentation d’outils utilisés en sécurité informatique.

D’une durée de 8H, ce CTF rassemblera 25 équipes estudiantine venues de tout le royaume et représentent 18 écoles et universités nationales.

🔹 CTF Principal – Excellence et mise en situation

Réservé aux profils avancés, ce CTF est scindé en 2 catégories :

Students division (constituée de 10 équipes d’étudiants présélectionnés lors de la phase de présélection d’octobre)

Open division (constituée de professionnels, indépendants et étudiants avancés et formeront également 10 équipes)

Durant 24H continue, ils reproduiront des incidents de sécurité réels, mobilisant les compétences en exploitation de vulnérabilités, cryptographie appliqué, reverse engineering, forensics & analyse de compromission, web security & mobile security et enfin réalisation de scénarios réalistes.

🎯 Objectif : challenger et mettre en situation réelle les talents les plus prometteurs capables d’intégrer des équipes de défense cyber nationales et internationales ainsi que les meilleurs spécialistes marocains du domaine.

Le club AKASEC, moteur de la culture cyber à 1337

Fondé à 1337 Khouribga, AKASEC est le club de cybersécurité de référence du réseau 1337 qui a inspiré les autres clubs présents dans les autres écoles 1337.

Son action s’articule autour de quatre axes :

Former les étudiants des écoles et universités marocaines via des ateliers et compétitions internes ;

les étudiants des écoles et universités marocaines via des ateliers et compétitions internes ; Sensibiliser à la sécurité numérique dans la vie quotidienne et professionnelle ;

à la sécurité numérique dans la vie quotidienne et professionnelle ; Organiser des événements régionaux et nationaux tels que Cyber Odyssey ;

des événements régionaux et nationaux tels que Cyber Odyssey ; Créer un vivier de talents au service de la cybersécurité marocaine.

Grâce à son approche peer-to-peer, AKASEC a formé des dizaines d’étudiants aujourd’hui reconnus dans les écosystèmes de la tech, du cloud et de la cybersécurité.

“Former, partager et protéger : c’est notre devise.”— L’équipe AKASEC

Cyber Odyssey, un espace pour penser la cybersécurité autrement

Cyber Odyssey 2025 s’impose comme un carrefour entre la formation, la recherche et la responsabilité numérique.

En réunissant des acteurs publics et privés, il contribue à la construction d’un écosystème national cohérent, prêt à répondre aux enjeux stratégiques de la décennie :

protection des données et vie privée ,

, sécurisation des infrastructures critiques ,

, gestion des risques liés à l’IA ,

, confiance numérique et innovation responsable.

Informations clés

Élément Détail Dates 03 – 07 décembre 2025 Lieu École 1337 – Mail Central, Khouribga Organisateur AKASEC, club de cybersécurité de 1337 Participants 500+ Équipes CTF 20 équipes Prix total 216 000 MAD Public Étudiants, chercheurs, entreprises, institutions

Programme :

Contact presse

📍 École 1337 – Mail Central, Khouribga

📧 [email protected] // [email protected]

🌐 https://akasec.club // https://cyberodyssey.akasec.ma/