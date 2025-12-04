La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,44% à 18.451,98 points (pts).

Dans les premiers échanges, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,37% à 1.501,94 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,67% à 1.254,75 pts. De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’appréciait de 0,05% à 1.794,82 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,12%.