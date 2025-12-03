Bourse de Casablanca: le résumé de ce mercredi 3 décembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du mercredi 03 décembre :

– Le MASI a progressé de 0,12% à 18.371,96 points.

– Le secteur « Transport » (+7,23%) a réalisé la plus forte progression.

– Le secteur « Loisirs et hôtels » (-1,73%) a enregistré la plus forte baisse.

– Les échanges ont atteint plus de 272,62 millions de dirhams.

– La capitalisation boursière a dépassé 971,55 milliards de dirhams.

– CTM (+7,23% à 934 DH), Salafin (+5,69% à 650 DH), Réalisations Mécaniques (+4,45% à 493 DH), Cartier Saada (+4,38% à 35,49 DH) et IB Maroc.com (+4,28% à 71,95 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

– Rebab Company (-5,98% à 94,68 DH), Maghreb Oxygène (-2,31% à 380 DH), S2M (-1,77% à 586,9 DH), Risma (-1,73% à 383,05 DH) et Disty Technologies (-1,69% à 350 DH) ont accusé les plus forts replis.

S.L