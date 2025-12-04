Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 04 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 décembre 2025 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 04 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2391 – 11,8995

1 DOLLAR U.S.A. 8,7836 – 10,208

1 DOLLAR CANADIEN 6,287 – 7,3066

1 LIVRE STERLING 11,711 – 13,611

1 LIVRE GIBRALTAR 11,711 – 13,611

1 FRANC SUISSE 10,964 – 12,742

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3404 – 2,72

1 DINAR KOWEITIEN 28,62 – 33,262

1 DIRHAM E.A.U. 2,3916 – 2,7794

1 RIYAL QATARI 2,4092 – 2,7998

1 DINAR BAHREINI 23,299 – 27,077

100 YENS JAPONAIS 5,6559 – 6,5731

1 RIYAL OMANI 22,814 – 26,514.



