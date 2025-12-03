FIAT Maroc lance la troisième édition du FIAT Comedy & Music Show
FIAT Maroc annonce le lancement officiel de la troisième édition du FIAT Comedy & Music Show, un programme unique au Maroc qui révèle et accompagne les futurs talents de l’humour et de la musique.
Après deux éditions couronnées de succès, l’événement revient avec une évolution majeure : d’un concept initialement centré sur l’humour, il devient désormais un incubateur complet d’artistes en intégrant un volet musical.
Cette 3ᵉ édition sera marquée par deux shows d’exception : Casablanca le 3 décembre et Marrakech le 17 décembre, réunissant 8 finalistes — quatre artistes musique et quatre humoristes — sélectionnés à l’issue de la campagne nationale « 600 mètres pour convaincre ».
Les talents finalistes mis à l’honneur
Pour la première fois, le FIAT Comedy & Music Show dévoile des équipes structurées autour de ses deux ambassadeurs emblématiques : Manal Benchlikha pour la Musique et Oussama Ramzi pour l’Humour. Ces deux équipes incarnent la diversité, l’énergie et le potentiel créatif de cette nouvelle génération artistique.
Team Manal – Finalistes de rubrique Musique
Les talents musique retenus pour cette 3ᵉ édition sont :
- Fatima Fatehi
- Hamza Laghzali
- Radia Lalami Laâroussi
- Houda Fakhour
Quatre artistes aux univers musicaux complémentaires, sélectionnés pour leur créativité, leur sensibilité artistique et leur potentiel de carrière.
Team Oussama – Finalistes de la rubrique Humour
Les finalistes humour sont :
- Mounia Ouassif
- Oussama Guessoum
- Zoubair Abdelkhalek
- Ibithal El Abbassi
Quatre humoristes qui incarnent le renouveau du stand-up marocain, chacun avec une personnalité forte et un style affirmé.
Deux rendez-vous majeurs viendront rythmer cette troisième édition, offrant au public l’occasion de découvrir de près les talents qui façonneront la scène artistique de demain. Le premier spectacle se tiendra à Casablanca le mercredi 3 décembre 2025, suivi d’une seconde soirée à Marrakech le mercredi 17 décembre 2025. Ces deux shows promettent une ambiance festive, créative et vibrante, mettant en lumière la richesse de la création marocaine dans ce qu’elle a de plus authentique, audacieux et prometteur.
Un programme qui s’appuie sur des partenaires de premier plan
Cette édition est portée par deux structures reconnues pour leur expertise :
- Universal Music MENA, partenaire officiel musique, l’une des plus grandes maisons de disques internationales, engagée dans le développement de talents à travers la région.
- Tendensia, partenaire humour, spécialiste de la production humoristique au Maroc et soutien actif de la nouvelle génération de stand-uppeurs.
Les ambassadeurs Manal Benchlikha et Oussama Ramzi apportent également une crédibilité unique au programme, renforçant son impact auprès du public et des professionnels.
Des récompenses à forte valeur ajoutée pour propulser les gagnants
À l’issue des deux shows publics, un gagnant par discipline sera couronné et bénéficiera d’un accompagnement structurant :
- Pour la catégorie Humour, le lauréat bénéficiera d’un accompagnement structurant construit autour d’un coaching professionnel d’une année entière, assuré par les équipes de Tendensia, référence nationale dans le développement de talents humoristiques. Cet encadrement offrira au gagnant les outils nécessaires pour affiner son écriture, renforcer sa présence scénique et structurer son parcours artistique. Il aura également l’opportunité de se produire lors du festival Comediablanca, l’un des rendez-vous les plus importants de la scène humoristique marocaine, lui offrant ainsi une visibilité majeure auprès du public et des professionnels.
- Pour la catégorie Musique, le gagnant sera propulsé grâce à un contrat d’accompagnement d’un an avec Universal Music MENA, l’une des plus grandes maisons de disques internationales opérant dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. En plus de ce contrat, un suivi artistique complet sera mis en place pour accélérer son développement professionnel, depuis le travail vocal et scénique jusqu’à la construction de son identité musicale. Cet accompagnement vise à offrir au lauréat les meilleures conditions pour s’imposer durablement sur la scène musicale marocaine et régionale.