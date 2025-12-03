FIAT Maroc lance la troisième édition du FIAT Comedy & Music Show

FIAT Maroc annonce le lancement officiel de la troisième édition du FIAT Comedy & Music Show, un programme unique au Maroc qui révèle et accompagne les futurs talents de l’humour et de la musique.

Après deux éditions couronnées de succès, l’événement revient avec une évolution majeure : d’un concept initialement centré sur l’humour, il devient désormais un incubateur complet d’artistes en intégrant un volet musical.

Cette 3ᵉ édition sera marquée par deux shows d’exception : Casablanca le 3 décembre et Marrakech le 17 décembre, réunissant 8 finalistes — quatre artistes musique et quatre humoristes — sélectionnés à l’issue de la campagne nationale « 600 mètres pour convaincre ».

Les talents finalistes mis à l’honneur

Pour la première fois, le FIAT Comedy & Music Show dévoile des équipes structurées autour de ses deux ambassadeurs emblématiques : Manal Benchlikha pour la Musique et Oussama Ramzi pour l’Humour. Ces deux équipes incarnent la diversité, l’énergie et le potentiel créatif de cette nouvelle génération artistique.

Team Manal – Finalistes de rubrique Musique

Les talents musique retenus pour cette 3ᵉ édition sont :

Fatima Fatehi

Hamza Laghzali

Radia Lalami Laâroussi

Houda Fakhour

Quatre artistes aux univers musicaux complémentaires, sélectionnés pour leur créativité, leur sensibilité artistique et leur potentiel de carrière.

Team Oussama – Finalistes de la rubrique Humour

Les finalistes humour sont :

Mounia Ouassif

Oussama Guessoum

Zoubair Abdelkhalek

Ibithal El Abbassi

Quatre humoristes qui incarnent le renouveau du stand-up marocain, chacun avec une personnalité forte et un style affirmé.

Deux rendez-vous majeurs viendront rythmer cette troisième édition, offrant au public l’occasion de découvrir de près les talents qui façonneront la scène artistique de demain. Le premier spectacle se tiendra à Casablanca le mercredi 3 décembre 2025, suivi d’une seconde soirée à Marrakech le mercredi 17 décembre 2025. Ces deux shows promettent une ambiance festive, créative et vibrante, mettant en lumière la richesse de la création marocaine dans ce qu’elle a de plus authentique, audacieux et prometteur.

Un programme qui s’appuie sur des partenaires de premier plan

Cette édition est portée par deux structures reconnues pour leur expertise :

Universal Music MENA , partenaire officiel musique, l’une des plus grandes maisons de disques internationales, engagée dans le développement de talents à travers la région.

, partenaire officiel musique, l’une des plus grandes maisons de disques internationales, engagée dans le développement de talents à travers la région. Tendensia, partenaire humour, spécialiste de la production humoristique au Maroc et soutien actif de la nouvelle génération de stand-uppeurs.

Les ambassadeurs Manal Benchlikha et Oussama Ramzi apportent également une crédibilité unique au programme, renforçant son impact auprès du public et des professionnels.

Des récompenses à forte valeur ajoutée pour propulser les gagnants

À l’issue des deux shows publics, un gagnant par discipline sera couronné et bénéficiera d’un accompagnement structurant :