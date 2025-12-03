Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

3 décembre 2025

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.

Plus fortes baisses :

– Involys (-4,35% à 220 DH),

– Auto Hall (-2,55% à 92,52 DH),

– S.M Monétique (-2,09% à 585 DH),

– Taqa Morocco (-2% à 2.205 DH);

– Cdm (-1,96% à 951 DH).

Plus fortes hausses :

– Réalisations mécaniques (+4,86% à 494,95 DH),

– Ib Maroc.com (+4,28% à 71,95 DH),

– Med Paper (+3,61% à 29 DH),

– Minière Touissit (+2,06% à 1.684 DH),

– Douja Prom Addoha (+1,91% à 36,8 DH).



