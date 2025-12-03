Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.
Plus fortes baisses :
– Involys (-4,35% à 220 DH),
– Auto Hall (-2,55% à 92,52 DH),
– S.M Monétique (-2,09% à 585 DH),
– Taqa Morocco (-2% à 2.205 DH);
– Cdm (-1,96% à 951 DH).
Plus fortes hausses :
– Réalisations mécaniques (+4,86% à 494,95 DH),
– Ib Maroc.com (+4,28% à 71,95 DH),
– Med Paper (+3,61% à 29 DH),
– Minière Touissit (+2,06% à 1.684 DH),
– Douja Prom Addoha (+1,91% à 36,8 DH).