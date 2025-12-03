Philip Morris International renforce son partenariat avec Scuderia Ferrari HP

Philip Morris International annonce aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec Scuderia Ferrari HP ainsi qu’avec le Ferrari Challenge Trofeo Pirelli (le championnat monomarque créé en 1993) pour la saison 2026 et les suivantes.

Cette nouvelle étape marque une évolution majeure : la marque ZYN, leader mondial des sachets de nicotine, figurera sur la livrée des monoplaces de Scuderia Ferrari HP lors de certaines courses.

Ce chapitre illustre l’esprit d’innovation et les expériences uniques qui caractérisent ce partenariat depuis plus de cinquante ans. Pour célébrer ce moment, la marque ZYN apparaîtra pour la première fois sur la livrée des monoplaces Ferrari lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2025, prévu le 7 décembre.

« PMI partage avec Scuderia Ferrari HP la volonté d’innover et de repousser les limites pour des millions d’adultes passionnés. En nous engageant dans cet univers, nous affirmons notre détermination à poursuivre ce chemin », déclare Stefano Volpetti, Président des Produits Sans Combustion et Chief Consumer Officer chez PMI.

« En renforçant notre partenariat avec Scuderia Ferrari HP, nous espérons accélérer le remplacement des cigarettes » « Ferrari a toujours privilégié les partenariats fondés sur l’innovation, la responsabilité et une vision tournée vers l’amélioration continue. Notre collaboration renouvelée avec PMI illustre concrètement cette approche et prolonge une relation qui dure depuis plus de cinquante ans, ancrée dans le progrès scientifique et la réflexion à long terme. Alors que PMI poursuit le développement d’alternatives sans combustion, nous sommes fiers d’évoluer ensemble, en unissant nos valeurs communes d’excellence, de discipline et d’innovation pour faire progresser la performance sur et hors-piste », ajoute Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer chez Ferrari.