L’AIVAM lance l’Auto Expo, un salon dédié aux véhicules hybrides et électriques

L’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc donne le coup d’envoi de l’Auto Expo, un salon entièrement consacré aux véhicules hybrides et électriques. Cette première édition, organisée du 18 au 28 septembre 2025 à l’Espace AUDA Casablanca, s’impose comme une étape décisive dans l’accélération de la transition du Royaume vers une mobilité durable et respectueuse de l’environnement.

Dans un contexte international marqué par une mutation profonde du marché automobile vers l’électrification, le Maroc affirme son rôle d’acteur clé et stratégique de cette transition.

L’Auto Expo, dédié aux véhicules hybrides et électriques au Maroc, répond ainsi à cet engouement en offrant un espace unique pour la découverte, l’échange et la promotion des innovations en matière d’électromobilité.

Sur une durée de 11 jours, l’événement investira une superficie de 3.500 m² et accueillera près de 50.000 visiteurs. Ces derniers auront l’opportunité unique de découvrir de près les derniers modèles proposés par 31 marques automobiles. Pas moins de 70 véhicules hybrides et électriques seront présentés, dont plusieurs en avant-première.

L’Auto Expo, salon du véhicule hybride et électrique au Maroc, se veut bien plus qu’une simple vitrine. C’est un véritable rendez-vous dédié aux innovations et aux solutions de demain, porteur d’une vision claire : « Drive Green, Think Future ». Ce slogan illustre l’engagement fort et concret du secteur automobile en faveur d’une mobilité responsable, innovante et durable.

Un sujet au cœur de l’actualité, qui sera exploré sous toutes ses facettes par des panélistes de renom. À travers des conférences dédiées à la sécurité routière et le financement automobile et les défis majeurs et les formidables opportunités qu’offre la mobilité durable.

Les visiteurs auront également l’occasion de profiter d’espaces variés et de services pensés pour eux, comme le food court, véritable lieu de convivialité et de découvertes gustatives, qui viendra sublimer leur expérience et rendre leur visite encore plus agréable.

Enfin, le salon se distingue par un aménagement éco-responsable, alliant esthétisme et engagement. Matériaux durables et recyclables, optimisation énergétique et réduction des déchets : chaque détail a été pensé pour offrir une expérience unique tout en affirmant la vocation durable et responsable de l’événement.

l’AIVAM saisit cette occasion pour remercier son partenaire institutionnel LA NARSA ainsi que ses sponsors EQDOM – SALAFIN- SOFAC – VIVALIS – WAFASALAF.

Pour plus d’informations visitez www.salonautoexpo.ma

S.L.