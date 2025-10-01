Franc succès pour la première édition de l’Auto Expo Hybride et Electrique

L’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) a clos avec succès la première édition de l’Auto Expo dédiée aux véhicules hybrides et électriques qui s’est déroulée du 18 au 28 septembre 2025 à l’Espace AUDA Casablanca.

Avec un total de près de 30 000 visiteurs, cet événement confirme l’essor rapide et l’engouement croissant pour la mobilité durable au Maroc, malgré un contexte d’approche spécialisée qui a privilégié une audience très ciblée.

Durant onze jours, le salon a été bien plus qu’une simple exposition de véhicules. En effet, une série de rencontres et de conférences a permis à de nombreuses personnalités de premier plan — industriels, experts en transition énergétique, responsables institutionnels et acteurs du secteur automobile — de se réunir pour échanger sur les principaux défis et perspectives liés à la mobilité durable.

Ces débats approfondis ont porté sur plusieurs thématiques stratégiques, dont le financement de l’acquisition des véhicules hybrides et électriques. Des solutions innovantes de crédit ont été présentées en tant que leviers destinés à faciliter l’accès à ces véhicules et encourager leur adoption à grande échelle au Maroc.

Le volet sécurité routière a également mobilisé l’attention des participants, qui ont discuté des enjeux liés à la circulation de véhicules équipés des dernières technologies embarquées. La nécessité d’adapter les réglementations et les campagnes de sensibilisation pour garantir une cohabitation harmonieuse et sûre sur les routes marocaines a été largement soulignée, en cohérence avec les ambitions nationales d’une mobilité intelligente et responsable.

Sur le plan de l’exposition, l’Auto Expo 2025 a rassemblé 37 marques internationales, dont une importante représentation des constructeurs chinois en plein essor sur le marché marocain. Plus de 70 modèles hybrides et électriques ont été présentés, couvrant ainsi une large gamme allant de citadines abordables à des SUV et véhicules de luxe, avec plusieurs avant-premières nationales.

Cette première édition de l’Auto Expo Hybride et Electrique marque ainsi une étape clé pour faire du Maroc un acteur régional incontournable de l’électromobilité, en phase avec les objectifs nationaux de développement durable et de sobriété carbone.

L’AIVAM exprime sa profonde gratitude envers son partenaire institutionnel LA NARSA, ainsi qu’à ses sponsors, EQDOM, SALAFIN, SOFAC, VIVALIS et WAFASALAF, dont le soutien permanent a été déterminant dans la réalisation et la réussite de cet événement structurant. Forte de ce succès, l’AIVAM réaffirme son engagement à accompagner et accélérer la transition du Maroc vers une mobilité plus propre, innovante et durable.

