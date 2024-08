Ventes de voitures au Maroc : les statistiques du mois de juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 96.505 unités à fin juillet 2024, en hausse de 2,08% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Par segment, les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) ont augmenté de 0,51% à 86.749 unités, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont grimpé de 18.57% à 9.756 unités, précise l’AIVAM dans ses statistiques mensuelles.

La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 26.04%, soit 22.587 nouvelles immatriculations, suivie de Renault qui a écoulé 13.417 unités (part de marché de 15.47%) et de Hyundai (7.048 unités et 8.12% en part de marché).

Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault a vendu 2.334 unités, soit 23.92% de part de marché, devant Ford qui a vu ses ventes grimper à 1.355 unités (13.89% de part de marché) et DFSK (1.106 unités pour 11.34% de part de marché).

Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3.04% avec 2.636 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2.85% et 2.476 unités), et Mercedes-Benz (une part de marché de 1.98% et 1.721 unités).

Pour le seul mois de juillet 2024, les statistiques des ventes affichent 12.701 unités vendues pour les segments VP et 1.518 pour le VUL, soit un total de 14.219 véhicules, enregistrant une hausse de 8,42% comparativement à juillet 2023.

Dacia devant Renault et Hyundai

Dans le classement des marques, Dacia domine avec 2.855 nouvelles immatriculations, captant 22,84% du marché. Renault suit avec 1.760 unités (13,86% PDM), puis Hyundai (1.115 unités, 8,78% PDM), Peugeot (1.035 unités, 8,15% PDM), Volkswagen (890 unités, 7,01% PDM), Citroën (765 unités, 6,01% PDM), Opel (700 unités, 5,51% PDM), Fiat (395 unités, 3,11% PDM), Kia (390 unités, 3,07% PDM) et Toyota (326 unités, 2,75% PDM).