Automobile : les chiffres de l’AIVAM pour le mois d’avril 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici en cinq points clés les statistiques du marché automobile pour le mois d’avril 2024, publiées par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

1. Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 48.948 unités durant les quatre premiers mois de l’année 2024, en repli de 0,71% par rapport à la même période en 2023.

2. Les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) ont reculé de 3,08% à 43.647 unités à fin avril dernier, tandis que les véhicules utilitaires légers (VUL) écoulés se sont chiffrés à 5.301 unités (+24,29%).

3. La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,5%, soit 12.004 nouvelles immatriculations à fin avril 2024, suivie de Renault qui a écoulé 6.333 unités (part de marché de 14,51%) et de Hyundai (3.629 unités et 8,31% en part de marché).





4. Sur le marché « premium », Audi a atteint une part de marché de 3,3% avec 1.440 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2,74% et 1.198 unités) et Mercedes-Benz (une part de marché de 2,24% et 976 unités).

5. Pour le seul mois d’avril 2024, les ventes de voitures neuves au Maroc ont augmenté de 6,28% à 13.268 unités.