Samsung dévoile la série Galaxy Tab S11

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui les Galaxy Tab S11 Ultra et Galaxy Tab S11, offrant son expérience de tablette la plus intelligente et la plus avancée à ce jour. Alimenté par le dernier Galaxy AI,[1] désormais amélioré par One UI 8[2] et de nouvelles capacités multimodales, le Galaxy Tab S11 Ultra est la Galaxy Tab la plus fine et la plus puissante à ce jour. Ensemble, les modèles de la série sont conçus pour une productivité sans effort en déplacement, combinant un matériel de qualité professionnelle avec des expériences optimisées pour un grand écran.

Avec un Samsung DeX amélioré et un S Pen repensé, la série Galaxy Tab S11 prend en charge le multitâche ciblé et les flux de travail fluides, tout en permettant l’expression créative dans un format élégant et portable. Qu’il s’agisse de capturer des idées lors d’une réunion, de résumer des notes de cours ou d’esquisser des concepts visuels, la série Galaxy Tab S11 permet aux utilisateurs d’accomplir davantage avec moins de friction, où qu’ils soient.

« La série Galaxy Tab S11 combine l’innovation de l’IA avec un matériel raffiné pour offrir une véritable expérience multitâche qui reflète la vaste expérience de Samsung en matière de productivité mobile », a déclaré Jay Kim, vice-président exécutif et responsable du bureau de l’expérience client, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Avec le dernier Galaxy AI et les nouvelles capacités multimodales, cette tablette phare permet une efficacité ultime, donnant aux utilisateurs les moyens de travailler, de créer et de rester concentrés plus naturellement sur un grand écran polyvalent. »

Simplifier les tâches quotidiennes avec une IA avancée

Avec One UI 8, la série Galaxy Tab S11 met l’IA multimodale au premier plan. Comprenant ce que les utilisateurs tapent, disent et voient, et répondant en temps réel par des suggestions utiles, ces outils débloquent une manière plus fluide de travailler, de créer et de rester concentré sur n’importe quelle tâche.

Gemini Live [3] permet le partage d’écran en temps réel et la saisie visuelle, afin que les utilisateurs puissent avoir une conversation naturelle avec Gemini sur ce qu’ils regardent. Qu’il s’agisse de contenu à l’écran ou d’un objet que quelqu’un veut montrer en pointant la caméra dessus, Gemini Live peut gérer les questions et les requêtes contextuelles en voyant ce que l’utilisateur voit. Par exemple, un étudiant en classe peut facilement partager l’écran de ses notes, puis demander à Gemini d’interpréter un graphique ou d’expliquer le matériel d’étude, et de résumer ses informations.

permet le partage d’écran en temps réel et la saisie visuelle, afin que les utilisateurs puissent avoir une conversation naturelle avec Gemini sur ce qu’ils regardent. Qu’il s’agisse de contenu à l’écran ou d’un objet que quelqu’un veut montrer en pointant la caméra dessus, Gemini Live peut gérer les questions et les requêtes contextuelles en voyant ce que l’utilisateur voit. Par exemple, un étudiant en classe peut facilement partager l’écran de ses notes, puis demander à Gemini d’interpréter un graphique ou d’expliquer le matériel d’étude, et de résumer ses informations. En appuyant et en maintenant le bouton latéral, les utilisateurs peuvent activer Gemini et exécuter des commandes dans les applications avec une seule instruction. Par exemple, lorsqu’il n’y a pas le temps de lire un long article, les utilisateurs peuvent partager le lien avec Gemini et dire : « Résume cet article et enregistre-le dans Samsung Notes », ce qui facilite la reprise de la lecture plus tard. Cela simplifie les actions complexes afin que les utilisateurs puissent rester concentrés.

La série Galaxy Tab S11 est dotée d’outils supplémentaires pour une productivité et une créativité sans effort, y compris la suite complète des fonctionnalités Galaxy AI, optimisées pour un grand écran.

Les utilisateurs peuvent transformer des croquis bruts en visuels nets avec Drawing Assist [4] ou même glisser-déposer des images de Samsung Internet dans Samsung Notes comme point de départ pour une exploration d’idées — parfait pour le brainstorming, la planification visuelle ou l’exploration créative.

ou même glisser-déposer des images de Samsung Internet dans Samsung Notes comme point de départ pour une exploration d’idées — parfait pour le brainstorming, la planification visuelle ou l’exploration créative. Writing Assist [5] aide à retravailler le ton et le style, afin que les utilisateurs puissent facilement affiner un texte pour s’assurer qu’il correspond à leur intention avant de le copier dans un e-mail, un document ou d’autres applications.

aide à retravailler le ton et le style, afin que les utilisateurs puissent facilement affiner un texte pour s’assurer qu’il correspond à leur intention avant de le copier dans un e-mail, un document ou d’autres applications. Pendant le multitâche, les utilisateurs peuvent garder Galaxy AI à portée de main sous la forme d’une superposition mobile et compacte, présentée dans une vue flottante, [6] ce qui leur permet de résumer le contenu de leur écran sans perdre leur concentration.

ce qui leur permet de résumer le contenu de leur écran sans perdre leur concentration. La série Galaxy Tab S11 est livrée avec le nouveau S Pen repensé, conçu à la fois pour le travail ciblé et l’expression créative. Sa nouvelle pointe de stylet en forme de cône prend en charge des angles d’inclinaison accrus pour un meilleur contrôle, tandis qu’un design hexagonal offre une sensation plus naturelle et ergonomique, confortable et stable dans la main. Les Quick Tools[7] facilitent les ajustements à la volée lors du dessin ou de l’édition grâce à un accès flottant, tandis que les Sticky Memos permettent aux utilisateurs de capturer des pensées soudaines ou des tâches à faire directement sur Samsung Notes — plus besoin de changer d’application pendant la révision de documents.

Une productivité à grande échelle

En plus de Galaxy AI, le Samsung DeX[8] amélioré sur la série Galaxy Tab S11 permet aux utilisateurs de maximiser leur productivité lors du multitâche entre les applications, de la prise de notes pendant les réunions ou simplement de la planification d’idées. Que vous soyez un designer créant des concepts visuels ou un voyageur fréquent planifiant un voyage à travers les applications et les écrans, la série Galaxy Tab S11 prend en charge chaque étape, de la recherche et du croquis au partage des résultats finaux.

Les dernières améliorations de Samsung DeX débloquent une productivité de niveau supérieur, à commencer par le mode étendu, qui transforme un moniteur externe en un véritable second écran à côté du Galaxy Tab S11. Il exécute Samsung DeX sur les deux écrans simultanément, permettant le glisser-déposer entre les affichages, la référence de documents pendant les présentations et l’utilisation d’applications côte à côte pour un multitâche plus fluide et une plus grande flexibilité. Autre nouveauté de Samsung DeX, les utilisateurs peuvent désormais créer jusqu’à quatre espaces de travail séparés et personnalisés pour différents besoins — comme un espace de travail pour le travail, un autre pour les projets créatifs et un troisième pour planifier un voyage.

Avec Samsung DeX amélioré, les utilisateurs peuvent mettre en place un environnement de travail complet depuis pratiquement n’importe où — qu’il s’agisse de se connecter au téléviseur d’une salle de réunion pour une présentation ou d’apporter les dernières touches à un document de travail dans le salon de l’aéroport juste avant de se déconnecter pour les vacances. Combiné au Book Cover Keyboard Slim, la série Galaxy Tab S11 se transforme facilement en un poste de travail mobile et personnalisé avec un accès instantané aux assistants d’IA via la touche dédiée Galaxy AI.

Conçue pour la performance, construite pour bouger

La série Galaxy Tab S11 offre ses performances les plus avancées à ce jour, équipée d’un matériel de pointe et de visuels immersifs dans un design fin et très portable. Samsung intègre pour la première fois son processeur 3 nm amélioré à la Galaxy Tab dans la série S11, offrant un traitement plus rapide, un multitâche plus fluide et des fonctionnalités d’IA plus réactives. Le Galaxy Tab S11 Ultra affiche des améliorations de performance de 33 % en NPU, 24 % en CPU et 27 % en GPU[9]. Une batterie puissante[10] et une gestion thermique efficace garantissent une utilisation fiable et durable pour le travail, la créativité et tout le reste.

Les performances associées à un design fonctionnel reflètent l’innovation matérielle de Samsung — offrant des appareils ultra-fins et légers mais puissants, prêts pour une polyvalence au quotidien. Le Galaxy Tab S11 Ultra présente une construction remarquablement mince de seulement 5,1 mm[11], avec des bordures étroites de 5,2 mm qui augmentent l’espace d’écran sans compromettre la portabilité. Sur les deux modèles, les écrans Dynamic AMOLED 2X offrent jusqu’à 1600 nits de luminosité maximale[12], assurant des visuels clairs et vifs à l’intérieur comme à l’extérieur, afin que les utilisateurs puissent rester concentrés où qu’ils travaillent.

Des outils qui s’adaptent à la façon de travailler des utilisateurs

La série Galaxy Tab S11 facilite le démarrage du travail ou des projets créatifs grâce à de nombreuses applications tierces[13]. L’accès à Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion et Notion est aisé — prenant en charge tout, du croquis et de la prise de notes à la planification de projets flexible. Les utilisateurs de Galaxy bénéficient également d’avantages exclusifs, avec des offres spéciales qui facilitent l’exploration de ces outils premium, le travail plus intelligent et le déblocage de leur potentiel créatif dès la sortie de la boîte. Goodnotes[14] offre une version gratuite d’un an, Clip Studio Paint[15] est livré avec un essai gratuit de 6 mois avec 20 % de réduction sur votre premier abonnement, et les utilisateurs peuvent obtenir 66 % de réduction sur LumaFusion[16] ainsi qu’un mois de Creator Pass gratuit. Notion[17] est également livré avec un essai gratuit d’un mois de son plan Plus avec Notion AI, offrant une flexibilité accrue pour la planification et l’organisation.

En plus de ces applications, les utilisateurs peuvent explorer une gamme plus large d’options pour répondre à différents besoins. Noteshelf 3[18] offre des mises en page personnalisables pour capturer et organiser des idées. ArcSite[19] donne aux utilisateurs des outils de précision pour transformer des croquis créatifs en plans de niveau CAO. Sketchbook offre un espace intuitif pour l’illustration et l’art conceptuel, et Picsart[20] permet aux créateurs de donner vie à leur imagination grâce à ses propres outils de conception pilotés par l’IA. Que les utilisateurs travaillent sur des portfolios créatifs ou qu’ils aient besoin de stimuler leur productivité, ces outils sont conçus pour simplifier les tâches quotidiennes et rationaliser les flux de travail.

Lancée comme la première tablette Galaxy à intégrer One UI 8, la série Galaxy Tab S11 offre une expérience d’IA plus fluide et plus intelligente. One UI 8 s’étendra à d’autres générations précédentes d’appareils Galaxy, y compris la série Galaxy Tab S10, à partir de fin septembre.[21]

Disponibilité

La série Galaxy Tab S11 sera disponible à partir du 5 septembre sur certains marchés et proposée en deux couleurs : Gris et Argent. Pour plus d’informations sur la série Galaxy Tab S11, veuillez visiter : Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com ou Samsung.com.

[1] La connexion à un compte Samsung peut être nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités IA. Samsung ne fait aucune promesse, garantie ou assurance quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des résultats fournis par les fonctionnalités IA. La disponibilité des fonctionnalités Galaxy IA peut varier selon la région/pays, la version du système d’exploitation/One UI, le modèle d’appareil et l’opérateur téléphonique.

[2] Certaines widgets fonctionnels peuvent nécessiter une connexion réseau et/ou la connexion à un compte Samsung. La disponibilité des fonctionnalités prises en charge dans les applications peut varier selon le pays.

[3] La disponibilité du service peut varier selon le pays, la langue et le modèle de l’appareil. L’UX/UI réelle peut différer. Connexion Internet requise. Fonctionne avec des applications et interfaces compatibles. Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles. L’utilisateur peut avoir besoin de mettre à jour Android vers la dernière version. Google est une marque déposée de Google LLC.

[4] La fonctionnalité Drawing Assist nécessite une connexion réseau et une connexion à un compte Samsung. Un filigrane visible est superposé sur l’image enregistrée afin d’indiquer que celle-ci a été générée par l’IA. L’exactitude et la fiabilité du résultat généré ne sont pas garanties.

[5] La fonctionnalité Writing Assist nécessite une connexion réseau et une connexion à un compte Samsung. La longueur du texte doit répondre aux exigences minimales pour activer la fonctionnalité. La disponibilité du service peut varier selon la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[6] Pris en charge uniquement sur Samsung Notes et Samsung Internet.

[7] Actuellement pris en charge uniquement sur PENUP et Samsung Notes ; l’interface utilisateur peut varier selon les applications.

[8] La connexion sans fil Samsung DeX est prise en charge uniquement avec les téléviseurs compatibles avec la mise en miroir d’écran de tablette Android (Miracast). Les performances peuvent varier en fonction des spécifications du téléviseur et de l’environnement Wi-Fi. Il est recommandé d’utiliser des téléviseurs Samsung Smart lancés après 2019. Lors du passage d’un écran à un autre, certaines applications peuvent redémarrer afin de s’adapter au nouvel affichage et certaines données de l’application peuvent ne pas être enregistrées automatiquement. Le comportement peut varier selon l’application et la manière dont elle gère les changements d’écran ou de mode.

[9] Les chiffres de performance améliorée sont basés sur une comparaison entre le Galaxy Tab S11 Ultra et le Tab S10 Ultra. Les performances réelles dépendront de l’environnement de l’utilisateur, des conditions ainsi que des logiciels et applications préinstallés.

[10] Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire indépendantes. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée, tenant compte des écarts de capacité entre les échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 62133. La capacité typique est de 11 600 mAh pour le Galaxy Tab S11 Ultra. Basé sur des conditions de test internes de Samsung avec une version préliminaire du modèle concerné, connecté à un casque via Bluetooth, avec les paramètres par défaut et en LTE. Estimation effectuée sur la base de la capacité de la batterie et du courant mesuré par rapport à la consommation d’énergie de la batterie lors de la lecture vidéo (fichier vidéo en résolution 720p, enregistré sur l’appareil). Les temps réels de lecture vidéo peuvent varier selon la connexion réseau, les paramètres, le format de fichier, la luminosité de l’écran, l’état de la batterie et de nombreux autres facteurs.

[11] 5,5 mm sur le Galaxy Tab S11.

[12] La série Galaxy Tab S11 offre une luminosité maximale de 1 600 nits et une luminosité extérieure de 1 000 nits en mode haute luminosité (High Brightness Mode).

[13] La disponibilité des applications et les conditions d’utilisation peuvent varier selon le pays et la région.

[14] L’application Goodnotes nécessite un téléchargement séparé depuis le Galaxy Store et inclut une version complète gratuite d’un an. Une fois la période de gratuité terminée, un achat supplémentaire est requis pour continuer à utiliser l’application. La disponibilité de l’application et les conditions d’utilisation peuvent varier selon le pays et la région.

[15] Un abonnement à Clip Studio Paint est requis. L’application Clip Studio Paint est préinstallée sur certains marchés. Elle peut être téléchargée depuis le Galaxy Store et inclut un essai gratuit de 6 mois pour les nouveaux utilisateurs. Une fois la période d’essai terminée, un abonnement payant mensuel ou annuel est nécessaire pour continuer à utiliser l’application. Une réduction de 20 % est disponible sur le premier abonnement.

[16] L’application LumaFusion est préinstallée sous forme de stub, nécessitant que l’utilisateur clique sur l’icône et effectue l’achat depuis le Galaxy Store. Tous les utilisateurs d’appareils Galaxy peuvent bénéficier d’une réduction de 66 % lors de l’achat depuis le Galaxy Store et recevoir un abonnement gratuit d’un mois au Creator Pass. La promotion de 66 % est valable jusqu’au 30 novembre 2026.

[17] L’application Notion nécessite un téléchargement séparé depuis le Galaxy Store et inclut un essai gratuit d’un mois de Plus & Notion AI pour un espace de travail Notion nouvellement créé. La disponibilité de l’application et les conditions d’utilisation peuvent varier selon le pays et la région.

[18] L’application Noteshelf 3 nécessite un achat séparé pour passer au plan Premium. Une réduction de 30 % sur cette mise à niveau est disponible uniquement via le Galaxy Store.

[19] L’application ArcSite nécessite un téléchargement séparé depuis le Galaxy Store et inclut un essai gratuit d’un mois pour les nouveaux utilisateurs. Une fois la période d’essai terminée, un abonnement payant mensuel ou annuel est nécessaire pour continuer à utiliser l’application. Une réduction de 30 % est disponible sur le premier abonnement mensuel. La disponibilité de l’application et les conditions d’utilisation peuvent varier selon le pays et la région.

[20] Sketchbook and Picsart apps require a separate download from Google Play Store. Additional features may require a separate purchase.

[21] La disponibilité et le calendrier peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou le modèle.