Samsung dévoile Galaxy XR : un nouveau monde de possibilités

Samsung Electronics dévoile aujourd’hui Galaxy XR, premier né d’une catégorie d’appareils intégrant nativement l’IA et conçus pour offrir des expériences immersives dans un format optimisé pour l’IA multimodale.

Premier produit à se baser sur la plateforme Android XR, développée conjointement par Samsung, Google et Qualcomm Technologies, Galaxy XR incarne le futur de l’exploration, du divertissement et de la productivité. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’expériences hautement immersives, grâce à des interactions naturelles. Ce lancement marque une première étape dans la vision à long terme de Samsung pour le développement de la réalité étendue, avec des innovations attendues sur différents types de produits, dont des lunettes intelligentes.

« Avec Galaxy XR, Samsung présente un écosystème d’appareils mobiles inédit », a déclaré Won-Joon Choi, directeur général de la division Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics. « Basé sur Android XR, Galaxy XR repousse les frontières de l’IA mobile en ouvrant la voie à de nouvelles expériences immersives et riches de sens. Cela permet à la réalité étendue de passer du concept à la réalité, maintenant à la portée des entreprises et du grand public. »

« Android XR est la première plateforme Android entièrement conçue pour l’ère Gemini, et nous faisons aujourd’hui un grand bond en avant avec le lancement du Galaxy XR », a déclaré Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google. « Grâce à notre partenariat avec Samsung, Android XR va proposer de nouvelles façons d’explorer, de se connecter et de créer autour d’une plateforme ouverte et unifiée qui représente la prochaine étape de l’informatique. »

« Galaxy XR incarne notre vision de l’avenir, où la synergie entre IA et réalité étendue transforme l’informatique personnelle », a déclaré Alex Katouzian, DG du groupe Mobile, Compute & XR de Qualcomm Technologies, Inc. « Nous sommes ravis de collaborer sur cette initiative avec Samsung et Google, car Galaxy XR contribuera à créer des usages entièrement nouveaux dans différents secteurs et entre les appareils ».

Imaginé pour libérer tout le potentiel de l’IA multimodale

Galaxy XR débloque des possibilités inédites grâce à l’IA multimodale, transformant la façon dont les gens se connectent au monde grâce à la technologie.

Afin de concrétiser la vision de Samsung, Google et Qualcomm, Galaxy XR est le premier produit basé sur la nouvelle plateforme Android XR qui intègre nativement Gemini[1]. Grâce à cette intégration, Galaxy XR ne se contente pas de suivre les commandes des utilisateurs, il s’agit d’un véritable partenaire intelligent qui aide à gérer les tâches, à partir d’interactions naturelles et intuitives par la voix, la vue et les gestes. Sous la forme d’un casque, il comprend l’environnement des utilisateurs en voyant et en entendant la même chose qu’eux. Cela permet au Galaxy XR de répondre de manière conversationnelle et naturelle.

Une collaboration ouverte pour un écosystème Android XR évolutif

Construisant une vision à long terme pour la réalité étendue, Samsung a créé, en partenariat avec Google et Qualcomm, un nouvel écosystème XR.

Développée avec Google et Qualcomm, Android XR est une plateforme puissante qui place l’IA au centre de l’expérience. Conçue pour s’adapter à différents produits, des casques aux lunettes, Galaxy XR exploite la force d’un écosystème ouvert et évolutif. Toutes les applications développées sur la plateforme Android fonctionnent dès le départ[2] sur Galaxy XR, ce qui permet aux utilisateurs de profiter des expériences qu’ils apprécient déjà. La plateforme étant basée sur les normes OpenXR, les développeurs peuvent utiliser OpenXR, WebXR ou Unity pour enrichir Galaxy XR.

Découvrir, travailler et jouer sans limites

Galaxy XR est conçu pour offrir un confort optimal, même à long terme. Grâce à son design, le choix de ses matériaux et l’optimisation de ses composants, ce casque est aussi léger que résistant. Son cadre ergonomique et équilibré répartit la pression entre le front et l’arrière de la tête pour assurer soutien et stabilité. La batterie se sépare, pour rendre l’appareil encore plus compact, léger et confortable. Galaxy XR est également doté d’un écran de protection amovible qui bloque la lumière extérieure lorsqu’il est en place, pour renforcer encore davantage la sensation d’immersion.

Galaxy XR ouvre le champ des possibles avec des expériences optimisées sur Google Maps, YouTube, Circlet to Search et Google Photos.

Voyager et chercher avec Google Maps : les utilisateurs peuvent utiliser Gemini comme guide, afin de visiter n’importe quel endroit avec Google Maps. Ils peuvent obtenir des suggestions personnalisées sur les lieux à proximité tout en visitant le monde à travers des cartes 3D immersives.

les utilisateurs peuvent utiliser Gemini comme guide, afin de visiter n’importe quel endroit avec Google Maps. Ils peuvent obtenir des suggestions personnalisées sur les lieux à proximité tout en visitant le monde à travers des cartes 3D immersives. Un contenu riche et intelligent : les utilisateurs peuvent également demander à Gemini de lire le contenu qu’ils veulent visionner sur YouTube et obtenir des informations pertinentes sur le contenu pour en savoir plus et se divertir comme jamais auparavant.

les utilisateurs peuvent également demander à Gemini de lire le contenu qu’ils veulent visionner sur YouTube et obtenir des informations pertinentes sur le contenu pour en savoir plus et se divertir comme jamais auparavant. Mode Vision directe et Circle to Search [3] : le mode Vision directe permet aux utilisateurs d’observer leur environnement à travers le casque. Ils peuvent obtenir des informations sur ce qu’ils voient en dessinant un cercle autour de l’élément qui les interroge.

: le mode Vision directe permet aux utilisateurs d’observer leur environnement à travers le casque. Ils peuvent obtenir des informations sur ce qu’ils voient en dessinant un cercle autour de l’élément qui les interroge. Spatialisation automatique des vidéos et des photos en 3D[4]: Il est désormais possible de transformer ses souvenirs en une expérience immersive et de donner vie à ses photos et ses vidéos en convertissant les images 2D de sa galerie en 3D.

Grâce à ses capteurs avancés, ses caméras et la qualité de ses matériaux, Galaxy XR suit avec précision les mouvements de la tête, des mains et des yeux. Placés stratégiquement, les micros utilisent le logiciel pour filtrer les bruits extérieurs et capter clairement la voix de l’utilisateur. Avec Galaxy XR, les utilisateurs peuvent explorer le monde virtuel comme le monde réel dans des applications adaptées à la réalité étendue, tout cela de manière fluide et avec l’aide de Gemini.

Grâce à ses performances, Galaxy XR décuple la sensation d’immersion,[5] notamment dans les domaines du sport et des jeux vidéo.

Expérience visuelle immersive : Il est possible de visionner ses contenus préférés sur l’écran Micro-OLED 4K de l’appareil, procurant une immersion comparable à celle d’un cinéma privé.

Il est possible de visionner ses contenus préférés sur l’écran Micro-OLED 4K de l’appareil, procurant une immersion comparable à celle d’un cinéma privé. Vivre toute l’intensité du sport : Les amateurs de sport auront la possibilité de suivre plusieurs matchs simultanément, similaire à la vue depuis une tribune.

Les amateurs de sport auront la possibilité de suivre plusieurs matchs simultanément, similaire à la vue depuis une tribune. Gaming boosté par l’IA : En jouant à des jeux développés pour la réalité étendue, les joueurs pourront discuter avec Gemini et bénéficier de conseils et d’astuces en temps réel.

En jouant à des jeux développés pour la réalité étendue, les joueurs pourront discuter avec Gemini et bénéficier de conseils et d’astuces en temps réel. Créer et retoucher en 3D: Project Pulsar d’Adobe simplifie le montage vidéo en permettant d’ajouter de la profondeur au contenu, de superposer des légendes ou des icônes derrière les sujets et bien plus encore.

Équipé du processeur Snapdragon® XR2+ Gen 2[6], Galaxy XR offre une immersion nouvelle génération avec une clarté visuelle époustouflante et une IA avancée grâce au NPU Qualcomm® Hexagon™.[7] De plus, son autonomie de 2,5 heures[8] permet de profiter de ses contenus préférés sans interruption. Et grâce à un son immersif et des écrans ultra-haute résolution, Galaxy XR propulse les utilisateurs au cœur de mondes étendus, d’un réalisme saisissant.

Samsung répond également aux besoins des entreprises, notamment en matière de formation en ligne dans l’industrie et la construction. Grâce à un partenariat avec Samsung Heavy Industries, Galaxy XR sera utilisé pour former à la construction navale à distance. Samsung a également conclu un partenariat avec Qualcomm pour exploiter la technologie Snapdragon Spaces™ et donner aux développeurs les outils nécessaires d’amener leurs applications sur Galaxy XR. Ces collaborations permettent de proposer des capacités XR prêtes à l’emploi pour la formation, la co-création de solutions et la collaboration à distance.

Dans le cadre de sa vision pour le développement de la réalité étendue, Samsung développe différents appareils, dont des lunettes intelligentes. En collaboration avec Google et Warby Parker, Samsung exploite son savoir-faire technologique pour imaginer des lunettes élégantes et créer une expérience utilisateur exceptionnelle. En parallèle, Samsung s’est associé à Gentle Monster pour créer des lunettes qui allient l’IA à un design avant-gardiste. Connectés à l’écosystème Android XR, ces appareils associent fonctionnalité, confort et praticité pour explorer, jouer et travailler.

[1] Connexion Internet et à un compte Google requise. La disponibilité du service peut varier en fonction du pays, de la langue et du modèle de l’appareil. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications et différer suivant l’abonnement. Les smartphones compatibles et les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon le pays, le revendeur ou le modèle de l’appareil. Exactitude des résultats non garantie. Gemini est disponible pour certains appareils, langues et pays. Résultats à des fins d’illustration et pouvant varier. Google et Gemini sont des marques de Google LLC.

[2] Certaines applications peuvent nécessiter un téléchargement depuis Google Play Store et peuvent nécessiter un abonnement ou un paiement. La disponibilité et les fonctionnalités des applications peuvent varier selon les pays et les langues.

[3] Circle To Search est une marque commerciale de Google LLC. Résultats fournis à titre indicatif uniquement. Disponible sur certains appareils et connexion Internet requise. Fonctionne sur les applications et les surfaces compatibles. Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles. Vérifiez l’exactitude des réponses.

[4]Nécessite un casque Android XR compatible (vendu séparément). La qualité et la disponibilité de la spatialisation peuvent varier en fonction du média d’origine. Soumis à des limites d’utilisation.

[5] Certaines applications peuvent nécessiter un téléchargement depuis le Google Play Store et peuvent nécessiter un abonnement ou un paiement. La disponibilité et les fonctionnalités des applications peuvent varier selon les pays et les langues.

[6] Les produits de marque Snapdragon sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

[7] Les performances réelles dépendent de l’environnement de l’utilisateur, des conditions et des logiciels et applications préinstallés.

[8] Lecture vidéo testée dans un environnement virtuel à l’aide de contenu vidéo 2D provenant de YouTube. L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction de l’environnement réseau, des fonctionnalités et des applications utilisées, ainsi que d’autres facteurs.