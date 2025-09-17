Samsung réinvente l’expérience de la maison connectée avec l’IA à l’IFA 2025

À l’occasion de l’IFA 2025, Samsung Electronics Co., Ltd. dévoile une vision renouvelée de l’habitat connecté, sous le thème « AI Home: Future Living, Now ». L’entreprise célèbre quarante ans d’innovation dans l’électroménager et présente un ensemble de nouveautés qui illustrent sa volonté d’offrir aux consommateurs un confort accru, une efficacité énergétique renforcée et une expérience personnalisée grâce à l’intelligence artificielle.

Quarante ans d’innovation au service du quotidien

Depuis le lancement du premier réfrigérateur parlant en 1985 jusqu’aux appareils intelligents d’aujourd’hui, Samsung a constamment repoussé les limites de l’innovation. Les écrans intégrés, devenus de véritables hubs domestiques, ont transformé les réfrigérateurs et autres appareils en centres de pilotage de la maison connectée. De la machine à laver Neuro-Fuzzy des années 1990 au Bespoke AI Laundry Combo actuel, les produits Samsung ont évolué pour comprendre les utilisateurs et adapter leurs performances à chaque besoin.

Nouvelles solutions pour la cuisine intégrée

Parmi les innovations phares dévoilées cette année, Samsung présente une plaque de cuisson à induction avec hotte intégrée (Extractor Induction Hob) et le Bespoke AI Dishwasher. Ces produits s’inscrivent dans les tendances européennes privilégiant des cuisines ouvertes, épurées et élégantes. La table induction avec hotte intégrée assure une aspiration puissante et discrète, tandis que le lave-vaisselle AI optimise automatiquement les cycles grâce à un capteur de turbidité et à un algorithme avancé. Leur design soigné et leur efficacité énergétique répondent à la demande croissante pour des cuisines à la fois performantes et esthétiques.

Performances accrues pour l’entretien du linge

Samsung dévoile également la nouvelle machine à laver Bespoke AI A-65%, qui dépasse de 65 % les standards européens de la classe A en matière d’efficacité énergétique. Dotée de la fonction AI Wash+, elle ajuste automatiquement eau, détergent et durée de lavage selon le type de textile et son niveau de salissure. Elle est accompagnée d’un sèche-linge assorti intégrant la technologie AI Dry+, réduisant de 20 % la consommation d’énergie et le temps de séchage.

La marque introduit aussi la deuxième génération du Bespoke AI Laundry Combo, qui conserve le même encombrement mais gagne en capacité et en rapidité. Ses cycles optimisés, son interface tactile intuitive et ses fonctionnalités améliorées, comme l’Auto Open Door+, témoignent d’une volonté de simplifier le quotidien tout en augmentant la durabilité des équipements.

Une campagne mondiale pour incarner l’AI Home

En amont de l’IFA, Samsung a lancé la campagne « SmartThings Meets AI Home », destinée à illustrer comment ses solutions transforment la vie quotidienne. La vidéo met en avant des scénarios concrets, depuis la gestion automatique des lumières et de la température jusqu’au soin des animaux domestiques via SmartThings Pet Care. Diffusée à Times Square à New York et à Piccadilly Circus à Londres, cette campagne incarne l’ambition de Samsung de rapprocher les foyers d’un mode de vie plus simple, plus humain et plus connecté.

Une vision centrée sur l’IA et la durabilité

« Basés sur l’héritage d’innovation de Samsung, nous continuerons à proposer des solutions qui améliorent la vie quotidienne », a déclaré Jeong Seung Moon, EVP et Head of R&D Team de la division Digital Appliances de Samsung Electronics. « En fixant un nouveau standard d’expériences personnalisées grâce à l’IA, nous confirmons notre conviction que Samsung est synonyme d’appareils intelligents. »

Avec ces lancements et cette campagne mondiale, Samsung renforce son leadership dans le domaine de la maison connectée, en alliant design, durabilité et intelligence artificielle pour façonner le futur de l’habitat.

