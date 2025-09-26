Samsung remporte de nombreux prix lors des IFA Innovation Awards 2025

Plusieurs produits Samsung viennent d’être récompensés pour leur design, leur expérience de divertissement à domicile, leurs innovations et bien plus encore.

Samsung Electronics annonce que ses derniers produits et services ont été récompensés lors des IFA Innovation Awards 2025, récoltant neuf prix « Best of Innovation » et 17 distinctions « Honoree » dans plusieurs catégories. Ces récompenses précèdent l’IFA 2025, le plus grand salon européen dédié à l’électronique et à l’électroménager grand public, organisé à Berlin ce mois-ci.

Nouveauté de l’édition 2025, les IFA Innovation Awards permettent de mettre en avant les produits qui se distinguent par leur innovation, leur design et leur impact sur le marché. Organisée par l’IFA Berlin, cette cérémonie marque un nouveau chapitre dans l’histoire centenaire de cet événement incontournable pour l’électronique et l’électroménager grand public. Au-delà des récompenses, les lauréats obtiennent également des droits de licence, une couverture médiatique et des opportunités exclusives lors des futurs événements de l’IFA.

Lauréats du prix « Best of Innovation » de l’IFA 2025

Le lave-linge séchant Bespoke AI Laundry Combo décroche le prix « Best in Design » pour son élégance et sa simplicité d’utilisation

Dans la catégorie des appareils électroménagers, le lave-linge séchant haut de gamme Bespoke AI Laundry Combo a remporté le prix « Best in Design » pour son excellence et ses technologies avancées. Combinant lavage et séchage dans un cycle unique, il arbore un design élégant et un écran tactile de 7 pouces qui décuple le confort d’utilisation. Mais ce n’est pas tout : avec un cycle de lavage 20 % plus efficace que les exigences de la classe A[1] et une technologie de séchage par pompe à chaleur qui réduit le temps de séchage jusqu’à 60 %[2] et la consommation d’énergie jusqu’à 75 %,[3] il présente une efficacité énergétique exceptionnelle.

The Movingstyle, un écran portable unique

The Movingstyle, un écran portable qui associe design et fonctionnalité, a remporté les prix « Best in Home Entertainment » et « Best in Design. » Transformant la façon dont les gens vivent le divertissement à domicile, The Movingstyle incarne une idée simple : mobilité doit rimer avec praticité.

Inspirée par la silhouette d’un tote bag, la poignée intégrée est aussi pratique que distinctive. Elle permet aux utilisateurs de transporter facilement cet écran tactile QHD de 27 pouces, tandis que son support à roulettes glisse sans effort d’une pièce à une autre. The Movingstyle est également équipé du support One Action Stand, qui permet de détacher l’écran en un seul geste pour l’utiliser de manière autonome – sans accessoires supplémentaires.

The Premiere5 : une expérience visuelle innovante à domicile

Le projecteur à triple laser ultra-courte focale le plus compact de Samsung, The Premiere5 a remporté deux prix dans les catégories « Best in Home Entertainment » et « Best of Tech Innovation. » Avec un format nettement plus petit que celui des projecteurs classiques, il affiche des images pouvant atteindre 100 pouces à seulement 43,3 cm de distance – ou 80 pouces à 32,7 cm et 60 pouces à 22,2 cm – pour profiter de visuels grand format, même dans les petites pièces.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est sans doute Touch Interaction, qui exploite un laser IR et une caméra intégrée pour un contrôle intuitif du contenu, des jeux et des applications : un avantage considérable dans les domaines de l’éducation, du divertissement et de l’entraînement sportif à domicile.

The Freestyle+ : entre intelligence et portabilité

Premier projecteur portable au monde à combiner l’IA sur l’appareil et l’IA générative, The Freestyle+ a obtenu le prix « Best in Home Entertainment. » Celui-ci est équipé du processeur AI Q, exclusif à Samsung – le premier processeur de ce type dans un projecteur intelligent. Il dispose également d’AI OptiScreen, qui comprend sept fonctionnalités travaillant de concert pour redresser l’image, préserver la mise au point, éviter les obstacles, ajuster les bordures de l’écran et la couleur en fonction de la couleur du mur, booster la visibilité sous différents éclairages et atténuer la lumière lorsque quelqu’un entre dans le faisceau.

De plus, l’IA générative intégrée permet aux utilisateurs de créer leurs propres visuels d’ambiance directement à partir du projecteur, tandis que la technologie IA Q-Symphony détecte la position de l’appareil et synchronise automatiquement le son avec les haut-parleurs et barres de son Samsung pour un son surround immersif.

Galaxy Tab S11 Ultra : le jeu et la création de contenu comme jamais auparavant

La Galaxy Tab S11 Ultra a remporté deux prix dans les catégories « Best in Content Creation » et « Best in Computing & Gaming. » Ces prix lui ont été décernés pour une suite d’outils qui propulsent une productivité sans effort, une créativité illimitée et une expérience de jeu immersive. La Galaxy Tab S11 Ultra associe des performances exceptionnelles avec un design fin et léger pour stimuler la créativité et la productivité partout, même en déplacement.

Avec un S Pen repensé, la puissance de l’application Samsung DeX et toute l’intelligence de Galaxy AI, la Galaxy Tab S11 Ultra débloque un niveau de créativité inédit. Et grâce à son écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces à 120 Hz, elle crée une expérience de jeu plus immersive et plus fluide que jamais.

Galaxy Z Fold7 : le design et les fonctionnalités d’une expérience « Ultra »

Le Galaxy Z Fold7 a remporté le prix « Best in Communications & Connectivity » en réunissant le meilleur du design, des fonctionnalités photographiques et de Galaxy AI au cœur du modèle Galaxy Z Fold le plus fin et le plus léger à ce jour. Avec ses performances haut de gamme et son écran incroyablement immersif, il signe une expérience véritablement « Ultra. » Et grâce à One UI 8, qui optimise Galaxy AI pour le format de l’écran, il repousse les limites de la productivité.

Mentions honorables des IFA Innovation Awards 2025

Lave-linge Bespoke AI – contrôle le moteur avec précision pour réduire la consommation d’énergie de 65 % par rapport aux exigences de la classe A,[4] la norme d’efficacité énergétique la plus élevée de l’UE. Cela représente une amélioration de 10 points de pourcentage par rapport à son prédécesseur (A-55%),[5] dévoilé lors de l’IFA 2024.

Bespoke AI Jet Ultra – avec une puissance d’aspiration de 400 AW[6] et un poids réduit, il s’agit de l’aspirateur balai le plus puissant au monde. Celui-ci prend en charge la fonctionnalité AI Cleaning 2.0, qui ajuste la puissance d’aspiration selon l’environnement de nettoyage. De plus, le Bespoke AI Jet Ultra est capable de reconnaître les sols tels que les parquets, les tapis et les moquettes, ainsi que les coins et les murs.

Lave-vaisselle Bespoke AI – équipé de la technologie AI Wash, celui-ci exploite un capteur de turbidité haute résolution amélioré et un algorithme d’IA dédié pour nettoyer en profondeur. Il analyse le niveau de saleté lors du lavage et du rinçage, ajustant automatiquement la température de l’eau et la durée du cycle pour une efficacité maximale. De plus, la fonctionnalité Auto Open Door permet d’ouvrir la porte d’une simple pression sur la partie supérieure, éliminant le besoin de poignées pour s’intégrer sans effort au cœur du mobilier.

Réfrigérateur Bespoke AI avec Hybrid Cooling – combine un compresseur et un module Peltier pour un refroidissement efficace et précis. Doté de la technologie AI Vision Inside, désormais capable de reconnaître jusqu’à 37 aliments frais et 50 aliments transformés,[7] il intègre un écran de 9 pouces qui permet de gérer les appareils connectés, d’afficher les recettes recommandées et d’afficher tout type de contenu.[8]

Climatiseur Bespoke AI WindFree – rafraîchit l’atmosphère sans courants d’air froid en dispersant l’air à travers des micro-trous. AI Fast & Comfort Cooling analyse les habitudes des utilisateurs, ainsi que les données climatiques intérieures et extérieures ,pour passer sans effort du mode Fast Cooling au mode WindFree™ et économiser l’énergie. Il booste encore davantage le confort et les économies grâce à sa fonctionnalité Comfort Drying, qui contrôle avec précision l’humidité et la température. Et lorsqu’il est associé à des appareils tels qu’une Galaxy Watch ou une Galaxy Ring, il détecte le sommeil de l’utilisateur pour activer WindFree™ et régler la température idéale pour un sommeil profond.[9]

Téléviseur Micro RGB – premier téléviseur au monde à intégrer un rétroéclairage RGB Micro-LED dans une dalle de 115 pouces, il se distingue des modèles LED classiques – dotés d’un rétroéclairage blanc

