La Bourse de Casablanca démarre sa séance dans le vert ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,26% à 20.140,44 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,35% à 1.649,85 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,39% à 1.375,18 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,06% à 1.964,1 pts.

Aux valeurs individuelles, Ennakl (+9,98% à 48,94 DH), SNEP (+2,58% à 677 DH), Involys (+2,5% à 164 DH), Stroc Industrie (+2,17% à 235 DH) et Mutandis (+2,03% à 302 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Risma (-1,61% à 421 DH), AtlantaSanad (-1,25% à 158 DH), S2M (-1,15% à 685 DH), Résidences Dar Saada (-0,97% à 158,5 DH) et SMI (-0,78% à 2.530 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi dernier, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,29%.

S.L.