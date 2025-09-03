Haytham Eissa, nouveau directeur de la BERD pour le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, mardi, la nomination de Haytham Eissa au poste de directeur de la Banque pour le Maroc, succédant ainsi à Antoine Sallé de Chou.

Basé à Casablanca, M. Eissa sera chargé des investissements et opérations de la BERD au Maroc et sera rattaché à Mark Davis, directeur général de la Banque pour la région SEMED (Southern and Eastern Mediterranean – Sud-est de la Méditerranée), indique un communiqué de la BERD.

« Je suis honoré d’assumer cette nouvelle responsabilité. En m’appuyant sur le solide bilan de la BERD au Maroc, je m’engage à générer un impact encore plus fort dans les années à venir », a dit M. Eissa, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter : « Nous continuerons à investir dans divers secteurs de l’économie, à développer les infrastructures et à soutenir les petites entreprises, tout en engageant un dialogue constructif avec les autorités afin de libérer pleinement le potentiel du secteur privé du pays ».

De nationalité égyptienne et britannique, M. Eissa a rejoint la Banque en 2012 et est devenu responsable régional des infrastructures dans la région SEMED, ainsi que directeur adjoint pour l’Égypte.

Il a joué un rôle central dans la mise en place des activités d’infrastructure de la BERD dans la région et a dirigé la réalisation de nombreuses transactions phares et primées dans les secteurs du transport et des services municipaux, ainsi que le programme de soutien aux infrastructures au Maroc durant la pandémie de Covid-19.

Avant de rejoindre la BERD, M. Eissa, qui est titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) exécutif de la Warwick Business School et d’un BBA (Bachelor of Business Administration) en affaires internationales de l’Université du Nouveau-Brunswick au Canada, a occupé divers postes dans les domaines de banque d’investissement et crédit-bail d’entreprise, conseillant sur d’importantes opérations de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux au Moyen-Orient et en Afrique.

À rappeler que le Maroc est un membre fondateur de la BERD. Depuis le démarrage de ses activités dans le pays en 2012, la Banque a investi plus de 5,8 milliards d’euros à travers 123 projets.