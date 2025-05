Action pour le climat: la BERD, le FVC et le Canada accordent un prêt à BANK OF AFRICA au Maroc

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’associe avec le Fonds vert pour le climat (FVC), l’Union européenne (UE) et le Canada dans le cadre du Partenariat à fort impact sur l’action pour le climat* afin de stimuler l’accès aux financements des entreprises privées au Maroc en accordant un prêt de 70 millions d’euros à BANK OF AFRICA.

Le financement sera fourni au titre du programme de décarbonation et de résilience climatique du Maroc (PFEV+) soutenu par l’UE au Maroc et combinera un prêt non garanti de premier rang d’un montant maximum de 35 millions d’euros provenant du FVC et un prêt non garanti de premier rang d’un montant maximum de 35 millions d’euros cofinancé par le Partenariat à fort impact sur l’action pour le climat.

Le dispositif aidera BANK OF AFRICA à octroyer à son tour des crédits à des entreprises privées marocaines, y compris des micro, petites et moyennes entreprises, afin de leur permettre d’investir dans les technologies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets.

Le financement s’accompagnera d’un ensemble complet de mesures de coopération technique d’une

valeur totale de 6 millions d’euros, la contribution de l’UE s’élevant à 2,38 millions d’euros sous forme de subventions à des fins d’investissement et celle du FVC à 3,62 millions d’euros. Ces mesures de

coopération technique s’inscriront dans le cadre du Programme de décarbonisation et de résilience

climatique du Maroc et soutiendront BANK OF AFRICA dans le développement de ses pratiques de prêts verts.

Ce dispositif vise en outre à inciter les entreprises privées à investir en faveur de technologies d’atténuation des effets du changement climatique et à faible émission de carbone.

En outre, la coopération technique promouvra l’égalité des chances et l’accès des femmes au financement climatique, permettra la formation de membres du personnel de BANK OF AFRICA en matière de financement vert sensible à l’égalité entre les genres, et comprendra des sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation destinées au personnel de BANK OF AFRICA et visant à favoriser la hausse et l’accélération des investissements en faveur des énergies durables dans le secteur privé marocain.