La Bourse de Casablanca finit la semaine sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive vendredi, son indice principal, le MASI, s’adjugeant 0,11% à 18.457,86 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,07% à 1.494,47 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,11% à 1.254,77 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 0,14% à 1.837,15 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des gains respectifs de 2,27% à 17.858,42 pts et de 2,26% à 16.274,36 pts.

S.L.