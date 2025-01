La BERD injecte 25 millions de dollars dans Dislog Group

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) se joindra à SPE Capital, qui a investi en novembre 2024 dans le groupe à travers son fonds AIF, fonds géré par SPE Capital, pour former le noyau dur de l’actionnariat institutionnel dans Dislog Group.

A noter que H&S Invest Holding, avec le rachat des parts de Mediteranea Capital Partners, détiendra post opération plus de 70% des actions de Dislog Group.

Dislog Group, acteur industriel majeur spécialisé dans le développement de marques de l’économie de la vie (hygiène, alimentation et santé), annonce avoir obtenu un accord de la BERD pour une participation minoritaire aux côtés du fonds AIF, géré par SPE Capital. L’investissement de la BERD sera de 25 millions de dollars et servira à accompagner Dislog Group dans son programme de croissance prévu en 2025.

Suite à cet accord, Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a déclaré : « L’année 2025 commence sous de bons auspices. Avec cet investissement, Dislog Group sera en mesure de renforcer ses fonds propres. Nous sommes très fiers d’avoir réussi à institutionaliser notre de table autour de partenaires financiers de niveau mondial ».

Hilmi Law Firm a conseillé Dislog Group dans le cadre de cet investissement. La transaction aura lieu après la finalisation de la documentation légale relative à l’opération d’investissement et l’accord des autorités administratives, notamment le Conseil de la concurrence.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique », Dislog Group opère dans trois secteurs clés en forte croissance: l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène: détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels).

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

A propos de Mediterrania Capital Partners :

Mediterrania Capital Partners est une société de capital-investissement gérée par Albert Alsina, son PDG et fondateur, qui se concentre sur les investissements de croissance dans des PME et des petites ETI en Afrique. L’entreprise, qui a démarré son activité en 2008 sous la dénomination de « Fons Mediterrania Capital », est depuis 2013 une structure en commandite. Mediterrania Capital Partners possède des bureaux à Abidjan, à Alger, à Barcelone, au Caire, à Casablanca et à Malte. Elle suit une approche hautement proactive et dynamique dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, en jouant un rôle de premier plan dans la gouvernance des entreprises ainsi que dans le processus interne clé de création de valeur. Mediterrania Capital Partners est un gestionnaire de placements financiers réglementé agréé par l’autorité des services financiers (MFSA) à Malte et par la commission des services financiers (FSC) à Maurice.

A propos de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

La banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a été fondée en 1991 afin d’aider à construire une nouvelle ère post-guerre froide en Europe centrale et orientale. Aujourd’hui, la Banque fait plus que jamais – sur trois continents – pour continuer de progresser vers des économies de marché tout en favorisant une croissance durable et inclusive. Opérant dans près de 40 économies sur trois continents, du Sud et de l’Est de la Méditerranée à l’Europe centrale et orientale, en passant par l’Asie centrale. Les opérations de la BERD couvrent une large gamme d’industries, de l’agro-industrie aux infrastructures, en passant par les transports et l’énergie.