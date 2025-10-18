World Power-to-X Summit : une plateforme mondiale pour accélérer la transition énergétique (VIDEO)

Les travaux de la 5e édition du World Power-to-X Summit se sont déroulés du 1er au 2 octobre à Marrakech, avec la participation de responsables gouvernementaux, de décideurs politiques stratégiques, d’innovateurs pionniers et de leaders d’opinion universitaires.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le World Power-to-X Summit vise à favoriser la collaboration, la créativité et l’échange dans le domaine de l’hydrogène vert, tout en abordant les moyens à même d’accélérer la transition énergétique mondiale.

Organisé par l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, et en partenariat avec l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Moroccan Agency for Sustainable Energy – Masen), Cluster Green H2, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cet événement constitue une plateforme dynamique pour la coopération interrégionale, les investissements à forte valeur ajoutée et l’innovation prospective.

Il offre aussi l’opportunité pour conclure des accords sur l’hydrogène vert, explorer et exploiter les mécanismes financiers pour mobiliser des capitaux, attirer des financements et accélérer le déploiement du “Power-to-X”.