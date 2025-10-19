Tarik Senhaji nommé à la tête de l’AMMC
Le Roi Mohammed VI a présidé, dimanche au Palais Royal de Rabat, un Conseil des ministres, indique un communiqué du Cabinet Royal.
Sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre de l’Economie et des Finances, « Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Tarik Senhaji, Président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux », peut-on lire.
Et en vertu des dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi a bien voulu nommer plusieurs Walis et Gouverneurs à l’Administration territoriale :
1-M. Khatib El Hebil, Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.
2-M. Khalid Ait Taleb, Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.
3-M. Mhamed Atfaoui, Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda Angad.
4-M. Fouad Hajji, gouverneur de la province d’Al Hoceima.
5-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la province d’Azilal.
6-M. Sidi Saleh Daha, gouverneur de la province d’El Jadida.
7-M. Abdelkhalek Marzouki, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.
8-M. Mohamed Alami Ouaddan, gouverneur de la province de Zagora.
9-M. Mustapha El Maaza, gouverneur de la province d’Al Haouz.
10- M. Rachid Benchikhi, gouverneur de la province de Taza.
11- M. Mohamed Zhar, gouverneur de la préfecture d’Inezgane-Aït Melloul.
12-M. Mohamed Khalfaoui, gouverneur de la province de Fahs-Anjra.
13-M. Zakaria Hachlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen.
14-M. Abdelaziz Zerouali, gouverneur de la province de Sidi Kacem.
15-M. Abdelkrim Ghannami, gouverneur de la province de Taounate.