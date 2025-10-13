CAN 2025 : la CAF dévoile les prix des billets au Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement fixé les tarifs des billets pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc. Les prix varient selon les phases de la compétition et les catégories, avec une volonté affichée de rendre l’événement accessible au plus grand nombre.

Le match d’ouverture sera proposé à partir de 150 dirhams pour la catégorie 3. Durant la phase de groupes, les billets débuteront à 100 dirhams, permettant ainsi aux supporters marocains et africains de vivre la fête du football à prix raisonnable.

Pour les quarts de finale, les tickets les moins chers seront vendus à 200 dirhams, tandis que les demi-finales débuteront à 300 dirhams. Enfin, la finale affichera un tarif d’entrée à 400 dirhams pour la catégorie la plus abordable.

Avec cette grille tarifaire, la CAF et le comité d’organisation marocain misent sur une affluence record et une atmosphère exceptionnelle dans les stades du royaume.