BMCI et BERD à la manœuvre pour booster l’entrepreneuriat féminin (VIDEO)

L’entrepreneuriat féminin constitue un vecteur essentiel pour promouvoir l’égalité des chances et renforcer la résilience économique. Dans le cadre du Sustainable Finance Forum, organisé par la BMCI, le thème de l’inclusion économique des femmes a été mis en avant lors d’un panel soulignant les opportunités et les défis de cette dynamique au Maroc.

Malgré les avancées enregistrées, la participation des femmes à l’économie marocaine demeure insuffisante. En 2023, elles représentaient seulement 20 % de l’emploi total et 16 % des entrepreneurs. Ce taux faible reflète des obstacles structurels et culturels persistants qui freinent leur implication dans le tissu économique. Ces barrières incluent l’accès limité au financement, la faible représentation dans les secteurs stratégiques et les normes sociales restrictives.

Pourtant, des études montrent que le soutien à l’entrepreneuriat féminin peut générer une croissance économique significative et favoriser l’émergence de solutions innovantes et durables. D’après les chiffres présentés par BMCI ce mardi, à l’horizon 2027, soit à très court terme, le Maroc pourrait gagner jusqu’à 28 milliards de dollars supplémentaire sur son PIB si les femmes participaient autant que les hommes à l’économie à l’horizon 2027, soit à très court terme. C’est dire l’énorme potentiel non encore exploité, et cela souligne aussi l’urgence de passer à l’action au vu des grandes échéances qui attendent le Maroc et des grands chantiers déjà lancés.

Pour Antoine Sallé de Chou, directeur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) l’inclusion économique des femmes reste un enjeu majeur de développement durable, dans la mesure où «pour la croissance, on ne peut pas se priver de la moitié de la population marocaine, de la moitié de ses talents, en particulier lorsque ce sont des talents dans lesquels on a beaucoup investi». «Un monde sans diversité, c’est un monde qui va régresser», souligne pour sa part Cécile Dantan directrice marketing et expérience client BMCI, qui rappelle que l’inclusion économique est aussi un pilier de la démarche RSE.

Des initiatives concrètes en faveur des femmes entrepreneures

Lors du forum, plusieurs initiatives ont été mises en lumière, notamment le partenariat WIB 2 (Women in Business) entre la BMCI et la BERD, qui offre des programmes de financement et d’accompagnement spécifiques pour les femmes entrepreneures. Ces dispositifs visent à renforcer leurs compétences, faciliter leur accès aux crédits et réduire les disparités sociales et économiques.

Outre les aspects financiers, le développement d’une culture d’entrepreneuriat inclusif passe par la sensibilisation et l’éducation. Les stratégies présentées au forum mettent l’accent sur la création d’écosystèmes favorables à l’égalité des chances, incluant des réseaux de mentorat et de soutien pour les entrepreneures.

L’impact social et économique de l’inclusion

Promouvoir l’inclusion économique des femmes ne se limite pas à des considérations éthiques. L’intégration accrue des femmes dans les activités économiques contribue à l’amélioration des indicateurs de développement humain, à la réduction des inégalités et à une plus grande stabilité sociale.

En soutenant les femmes dans leurs projets, le Maroc peut transformer des potentiels inexploités en moteurs de croissance inclusive. Cette approche s’inscrit également dans les objectifs de développement durable, visant à réduire les inégalités entre les sexes tout en stimulant une économie plus équilibrée et résiliente.