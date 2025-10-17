BLS: Moncef Belkhayat réalise le plus grand deal de l’histoire de la logistique au Maroc

Suite à l’autorisation du Conseil de la Concurrence, Buildings & Logistic Services (BLS) annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % des actions du groupe La Voie Express, de la foncière Espacim et de La Voie Express Messagerie, ainsi que d’une participation de 40 % au sein de ID Logistics Maroc.

Ce closing stratégique majeur, financé par Saham Bank, marque une étape historique dans le secteur logistique marocain. Il positionne BLS comme un champion national en devenir, en voie de constituer le premier acteur intégré couvrant l’ensemble de la chaîne logistique : freight forwarding, transit, transport, entreposage et messagerie du dernier kilomètre. Cette opération renforce la capacité de BLS à offrir des solutions logistiques globales, intégrées et compétitives, tout en garantissant la continuité et la qualité du service.

Les nouvelles capacités de BLS atteignent désormais 325 000 palettes en gestion, avec une flotte de 650 camions et une présence nationale dans 18 villes à travers 30 sites.

Mohammed Talal intégrera le Conseil d’administration de BLS, apportant son expertise reconnue et contribuant à une transition harmonieuse et bénéfique pour l’ensemble des clients et partenaires.

Selon Moncef Belkhayat, Président de BLS :

« Cette alliance constitue une étape décisive dans notre ambition de bâtir un champion national de la logistique, capable de répondre aux enjeux actuels et futurs du marché marocain et régional. Elle nous permettra d’atteindre une taille critique pour accélérer notre développement, notamment en Afrique subsaharienne, en partenariat avec des acteurs locaux de référence. »

Pour sa part, Mohammed Talal a déclaré :

« Cette intégration verticale constitue un levier déterminant pour renforcer la compétitivité des opérateurs économiques marocains. En conjuguant nos expertises, nous créons un opérateur logistique intégré, aligné sur les standards internationaux, offrant des gains de performance et de service essentiels à une croissance durable au bénéfice de nos clients. »

Anass Moutaoukil, Directeur Général du nouveau groupe BLS–LVE, a ajouté :

« Cette fusion représente une opportunité unique de réunir deux ADN complémentaires autour d’une même vision : celle d’une logistique marocaine performante, durable et innovante. En combinant la force opérationnelle de LVE et la puissance infrastructurelle de BLS, nous faisons émerger un acteur intégré capable d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs besoins logistiques, du producteur au consommateur final. »

Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de consolidation positive pour le secteur logistique au Maroc, renforçant l’offre nationale tout en soutenant le développement économique et la compétitivité régionale. Il contribue pleinement aux objectifs de la Stratégie Nationale de Développement de la Compétitivité Logistique, soutenue par l’État, l’AMDL et les opérateurs privés.

Lors de cette transaction, La Voie Express et AfricInvest ont été conseillés par M. Hatim Boukhress (Fidal Africa) pour le conseil juridique, Mazars, Khalil Azzouzi (Banque d’affaires CAPSTRAT) et Mehdi Alami (Banque d’affaires ECOVIS ADVISORY).

De son côté, BLS a été accompagnée par le cabinet de Maître Ali Filali et conseillée par Deloitte & Touche, représentée par Julien Leyrit.