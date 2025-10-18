L’OMPIC organise la 1ère conférence de l’Alliance Francophone de la Propriété Intellectuelle

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et l’Institut National de la Propriété Industrielle en France en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont organisé, le 17 octobre 2025, au siège de l’OMPIC à Casablanca, une conférence Internationale célébrant le premier anniversaire de l’Alliance Francophone de la Propriété Intellectuelle (AFPI).

Placé sous la présidence de M. Ryad MEZZOUR, Ministre de l’Industrie et du Commerce, cet évènement de haut niveau a rassemblé des représentants d’institutions nationales et internationales, des acteurs économiques, ainsi que des personnalités et experts du domaine de la propriété industrielle issus de plusieurs pays francophones ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales telles que l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), l’Office Européen des Brevets (OEB), l’Association Internationale des Marques (INTA), le Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

L’événement a mis en lumière les résultats remarquables enregistrés par le Maroc dans le domaine de la propriété industrielle. M. Abdelaziz BABQIQI a souligné que les efforts de sensibilisation et d’accompagnement, menés en étroite collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, ont permis une forte mobilisation des déposants marocains, représentant aujourd’hui plus de 60 % des dépôts de marques et plus de 80 % des dépôts de dessins et modèles industriels.

Des panels de haut niveau ont offert un espace de réflexion sur la coopération au sein de l’Alliance Francophone de la Propriété Intellectuelle, illustrant la volonté des offices et institutions membres et partenaires de mutualiser les ressources, de développer des programmes conjoints et de promouvoir une propriété industrielle accessible et adaptée aux réalités locales.

Il est à rappeler que l’AFPI, officiellement lancée le 2 octobre 2024 à Paris lors du XIXe Sommet de la Francophonie, est une initiative qui a pour objectif de renforcer les capacités en propriété intellectuelle au sein de l’espace francophone, de favoriser le partage d’expériences et de promouvoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, notamment les PME.

Cet événement a constitué une étape majeure dans le renforcement des liens entre les pays membres de l’AFPI, en réaffirmant l’importance de la propriété industrielle comme moteur de développement économique, de compétitivité et d’inclusion dans l’espace francophone.