Gen Z : les clés pour mesurer une satisfaction exigeante (VIDEO)

À l’heure où les mutations sociétales et technologiques redéfinissent les comportements de consommation, la génération Z s’impose comme un acteur incontournable, défiant les codes traditionnels du marketing et de la communication. C’est dans ce contexte que le groupe Horizon Presse a organisé une table ronde réunissant quatre experts marocains de la communication, du marketing et du digital, afin d’analyser les enjeux complexes liés à cette génération. Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking au Crédit du Maroc, Hassan Rouissi, président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), et Siham Malek, directrice générale du cabinet Integrate (affilié à Kantar), ont croisé leurs regards pour décrypter les nouvelles attentes ainsi que les paradoxes et les opportunités que représente la génération Z pour les marques. À travers un échange à la fois critique, empathique et prospectif, ces intervenants ont mis en lumière une génération qui ne se définit pas uniquement par ses usages numériques, mais également par une véritable posture vis-à-vis du monde, exigeant transparence, authenticité et co-création.

Dans un univers où tout peut – et doit – être mesuré, les indicateurs classiques (brand equity, engagement, satisfaction) restent en place. Mais ce qui change profondément, c’est la manière de les interpréter.

«Les KPI ne changent pas, c’est notre regard sur eux qui doit évoluer. Ce n’est pas le chiffre qui compte, mais ce qu’il dit du lien entre la marque et son public», relève Siham Malek, DG du cabinet Integrate, affiliate of Kantar.

Ce regard neuf est indispensable pour décrypter une génération habituée à interagir en temps réel, à commenter, liker, recommander… ou rejeter. C’est une génération qui donne du feedback et attend que ce dernier soit écouté.

«Il faut aller chercher la satisfaction à deux niveaux : à chaque micro-interaction (bottom-up) mais aussi dans l’expérience globale (top-down)», insiste Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking à Crédit du Maroc. Vidéo.