Business et sport : développer des chaînes de valeur compétitives

Concilier business et sport exige plusieurs prérequis, à commencer par l’émergence d’une industrie forte et dynamique. Ce qui permettra de créer des chaînes de valeur et de faciliter l’émergence d’un secteur sportif dynamique.

Allier business et sport, c’est une volonté et un cap clair que le continent se donne pour mission de prendre. Et cette CAN est l’opportunité idéale. Pour cela, il faut d’abord développer certains secteurs économiques afin de faire profiter leur croissance au secteur des sports.

Durant le Forum Afric Links, un panel a ainsi été consacré aux chaînes de valeur et aux investissements productifs en Afrique. Il a mis en lumière la nécessité urgente de repenser les modèles économiques du continent à partir de ses propres réalités.

Abdelghani Youmni, économiste, a posé le cadre analytique en plaidant pour une politique économique moderne, endogène et pragmatique, rompant avec la transposition mécanique des modèles européens, souvent inadaptés aux contextes africains. Il a souligné l’importance de s’inspirer d’exemples extra-occidentaux comme la Chine, dont la stratégie de développement repose sur l’industrialisation progressive, la planification et l’ancrage dans les réalités locales.

Chaînes de valeur

Dans la même logique, Loubna Karroum, entrepreneure panafricaine, a appelé à une approche stratégique différenciée, tenant compte des spécificités de chaque pays africain. Forte de son expérience en République démocratique du Congo, qu’elle visite régulièrement, elle a insisté sur le potentiel du capital immatériel et sur le rôle central des femmes dans la structuration et la montée en valeur des chaînes productives africaines.

Mohamed El Fane, président de la Fédération marocaine de la franchise, a, pour sa part, mis en avant l’expertise marocaine, qu’il considère en avance sur plusieurs pays africains, notamment en matière d’organisation, de structuration et de gouvernance des écosystèmes économiques. Il a cité l’exemple de l’organisation réussie de la CAN et d’autres grands événements internationaux, illustrant une vision stratégique portée au plus haut niveau de l’État et susceptible d’inspirer le reste du continent.

Structuration

Enfin, Kevin Gormand, fondateur de Mubawab.ma, a rappelé que l’Afrique dispose d’une main-d’œuvre abondante, mais pas toujours suffisamment connectée aux opportunités existantes. Si le besoin de partenariats est réel, il a insisté sur un enjeu clé, qu’est la fiabilité des projets et des partenaires, condition indispensable pour transformer le vaste réservoir d’opportunités encore inexploitées du continent en succès économiques durables. Le panel converge vers une même conviction : l’avenir économique de l’Afrique passera par des modèles sur mesure, une meilleure structuration des chaînes de valeur, des partenariats crédibles et une confiance accrue dans ses propres forces.

Hassan Berkani

Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Casablanca-Settat

«Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions afin que des établissements publics, à l’instar de la Chambre de commerce et d’industrie de Casablanca, s’impliquent activement pour le renforcement des relations avec les partenaires africains du Maroc. C’est pour cela que nous nous engageons pour soutenir le développement de ces relations sur tous les plans et dans tous les domaines».

Redouane El Haloui

Président de l’APEBI

«Nous avons œuvré et réussi à lancer la Fédération africaine de l’économie numérique. L’objectif est de regrouper l’ensemble des régions africaines. Nous avons besoin d’encourager la coopération économique dans tous les domaines, et celui des technologies n’est pas en reste. Il y a lieu de miser notamment sur l’investissement dans l’intelligence artificielle».

Mohamed El Fane

Président de la Fédération marocaine de la franchise

«Cette année, la grande nouvelle dans notre domaine, c’est l’alliance entre le Maroc et le Sénégal et avec plusieurs pays africains, pour le développement d’une confédération africaine de la franchise. Ces dernières semaines ont permis de faire des avancées dans ce sens et permettront probablement d’organiser le premier forum de la franchise en 2026».

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO