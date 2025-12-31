Redynamiser le sport et la culture pour le développement de l’Afrique

Seynabou Dial

Ambassadrice du Sénégal au Maroc

La diplomatie joue sa partition pour renforcer la coopération dans tous les secteurs, notamment le sport, la culture, ainsi que les technologies. C’est le message délivré par Seynabou Dial, ambassadeur du Sénégal au Maroc.

Engagement en faveur du développement de la coopération entre le Maroc et le Sénégal

Comme Sa Majesté le Roi Mohammed VI l’a affirmé dans son célèbre discours d’Abidjan, «l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique». C’est précisément dans cet esprit que nous avons le plaisir d’accompagner cet important événement qu’est Afric Links à Casablanca, organisé conjointement par Kalimo Consulting Group et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat.

Lorsque l’on parle d’«Afric Links», au-delà de l’anglicisme, il s’agit avant tout de liens. Le lien qui unit le Sénégal et le Maroc est un lien historique. Il s’inscrit dans la durée et se perpétue aujourd’hui à travers notre génération, avant d’être transmis à nos cadets, à la génération suivante, afin de continuer à écrire de belles pages de notre histoire et de notre amitié.

Je tiens donc à féliciter les initiateurs, le groupe Kalimo Consulting, pour la pertinence de cette initiative ainsi que pour le choix des thèmes qui ont été abordés par les éminentes personnalités ayant accepté d’y consacrer leur temps, leur énergie et leur engagement en faveur du développement de la coopération entre le Maroc, le Sénégal et l’Afrique.

Le développement est un processus qui exige des choix forts, un engagement résolu

Cet événement s’inscrit pleinement dans cette vision du rôle de la diplomatie, mais aussi du sport, de la culture, de la technologie et de l’innovation dans le développement de notre continent. Redynamiser ces secteurs et les placer au cœur des politiques publiques, c’est tout simplement renforcer nos économies et doter nos pays des ressources nécessaires à leur émergence.

Le développement n’est pas un simple slogan, encore moins un slogan politique. Il est le résultat d’un ensemble d’actions publiques coordonnées, fondées sur des principes partagés, au premier rang desquels figure l’intégration. Le développement est un processus qui exige des choix forts, un engagement résolu, une solidarité sans faille et une coopération construite à partir de savoirs partagés, de communautés d’intérêts et, in fine, d’une humanité qui donne sens et cohérence à tout ce que nous entreprenons.

Un engagement commun en faveur de la coopération

En Afrique, les chantiers à mener sont d’une telle envergure, et les attentes si fortes, qu’il nous faut mobiliser tous les acteurs de la vie politique, économique, sportive, scientifique et sociale pour les mener à bien. Ces chantiers doivent être réalisés avec nos propres forces africaines, mais aussi avec celles de notre diaspora.

C’est pourquoi je me réjouis de voir réunis, à travers cet événement, les intelligences, les talents et les forces vives du Maroc, du Sénégal et d’autres pays, dans un engagement commun en faveur de la coopération, de l’intégration et de la prospérité partagée de notre continent.

Partout dans le monde, l’heure est à la constitution de grands ensembles dans tous les domaines. Notre espace géographique et culturel ne peut rester en marge de ces dynamiques dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Cet espace ne pourra être un véritable moteur d’intégration pour nos États que s’il permet la création d’un cadre de coopération économique structuré.

Parallèlement, chaque État et chaque organisation devra s’engager à promouvoir cet espace de dialogue, de coopération et d’opportunités économiques entre le Maroc et les autres pays d’Afrique, en particulier ceux d’Afrique de l’Ouest. Il nous appartient également d’élaborer des stratégies capables de répondre aux attentes de la société dans toutes ses composantes.

L’Afrique est un continent d’avenir, voire le continent du futur

La volonté politique est déterminante, mais la question du financement du développement nous impose d’innover et d’inventer de nouveaux modèles de partenariat. C’est cet effort collectif et solidaire, indispensable au développement de notre continent, qui se traduit dans votre volonté de bâtir ici un espace d’échange et de coopération appelé à renforcer la croissance de nos pays et l’attractivité de nos territoires. Je suis consciente que l’effort attendu de nous tous est considérable et que les situations sont complexes.

De nombreuses études prospectives menées par des économistes à travers le monde reconnaissent que l’Afrique, berceau de l’humanité, est appelée à en devenir aussi l’avenir. Nous devons nous approprier cette conviction majeure : l’Afrique est un continent d’avenir, voire le continent du futur, à condition que nous comprenions que nos progrès dépendront des performances de nos économies, de la qualité de nos mécanismes de coopération et de notre capacité à affronter les exigences de la compétition internationale. Il est particulièrement heureux que la question centrale de l’intelligence artificielle soit abordée dans le cadre de cette rencontre, aux côtés d’autres enjeux tout aussi fondamentaux.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO