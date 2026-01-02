La Bourse de Casablanca débute l’année dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca fermée jeudi à l’occasion du Nouvel an a entamé ses échanges en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,03% à 18.852,64 points (pts). Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’adjugeait 0,01% à 1.485,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,09% à 1.252,66 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,89% à 1.857,88 pts.

Aux valeurs individuelles, Involys (+6,04% à 193 DH), Ciments du Maroc (+4,59% à 1.935 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,26% à 98 DH), Afriquia Gaz (+3,89% à 4.197 DH) et Med Paper (+3,66% à 27,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, Label Vie (-4,57% à 4.390 DH), Microdata (-3,46% à 772 DH), Cash Plus (-2,92% à 298,05 DH), Disty Technologies (-2,86% à 340 DH) et Managem (-1,48% à 6.305 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,03%.