L’IA n’est plus une option : la Gen Z redessine les règles du marketing (VIDEO)

À l’heure où les mutations sociétales et technologiques redéfinissent les comportements de consommation, la génération Z s’impose comme un acteur incontournable, défiant les codes traditionnels du marketing et de la communication. C’est dans ce contexte que le groupe Horizon Presse a organisé une table ronde réunissant quatre experts marocains de la communication, du marketing et du digital, afin d’analyser les enjeux complexes liés à cette génération. Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking au Crédit du Maroc, Hassan Rouissi, président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), et Siham Malek, directrice générale du cabinet Integrate (affilié à Kantar), ont croisé leurs regards pour décrypter les nouvelles attentes ainsi que les paradoxes et les opportunités que représente la génération Z pour les marques. À travers un échange à la fois critique, empathique et prospectif, ces intervenants ont mis en lumière une génération qui ne se définit pas uniquement par ses usages numériques, mais également par une véritable posture vis-à-vis du monde, exigeant transparence, authenticité et co-création.

«Les Gen Z adoptent aussi vite qu’ils zappent. Ce qu’ils attendent, c’est une expérience vraie, cohérente, personnalisée et transparente», note Yassine Ziad.

Face à une génération qui scrute, évalue, teste et rejette à la vitesse du scroll, les marques n’ont plus d’autre choix que de se réinventer. L’intelligence artificielle offre les outils. Les valeurs, l’authenticité, la co-création et l’expérience composent le terrain de jeu. La fidélisation ne se décrète plus, elle se construit à chaque interaction. Et c’est précisément dans cette capacité à comprendre, à dialoguer et à s’adapter en temps réel que réside l’avenir.