Génération Z : qui sont vraiment ses influenceurs ? (VIDEO)

À l’heure où les mutations sociétales et technologiques redéfinissent les comportements de consommation, la génération Z s’impose comme un acteur incontournable, défiant les codes traditionnels du marketing et de la communication. C’est dans ce contexte que le groupe Horizon Presse a organisé une table ronde réunissant quatre experts marocains de la communication, du marketing et du digital, afin d’analyser les enjeux complexes liés à cette génération. Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking au Crédit du Maroc, Hassan Rouissi, président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), et Siham Malek, directrice générale du cabinet Integrate (affilié à Kantar), ont croisé leurs regards pour décrypter les nouvelles attentes ainsi que les paradoxes et les opportunités que représente la génération Z pour les marques.

«Pour avoir mené beaucoup d’opérations avec des influenceurs, je pense qu’au contraire le secteur va s’ouvrir à plus d’opportunités. La Gen Z et la génération suivante auront toujours des influenceurs comme référence», confie Hassan Rouissi.

La différence est que la notion d’influenceur sera sans doute altérée, car la capacité de production de contenu de la Gen Z est exceptionnelle. Avec l’émergence de l’intelligence artificielle, la création de contenus photo et vidéo est accélérée et facilitée, donnant à chaque individu le potentiel de devenir influenceur à son échelle. «Toute personne dans cette génération a pour ambition de devenir influenceur et d’influencer son entourage». Ce qui oblige les marques à revoir leur mode d’opération.

La Gen Z a compris que les influenceurs font du revenu à travers les collaborations avec les marques. L’authenticité sur leurs propres espaces sociaux prime. Ici, l’importance des micro-influenceurs est mise en avant, car ils possèdent souvent une audience plus ciblée et engagée sur des niches spécifiques. Vidéo.