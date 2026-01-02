Economie
Devises vs Dirhams : les cours du vendredi 02 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 02 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2665 – 11,9313
1 DOLLAR U.S.A. 8,7449 – 10,1629
1 DOLLAR CANADIEN 6,3813 – 7,4161
1 LIVRE STERLING 11,774 – 13,684
1 LIVRE GIBRALTAR 11,774 – 13,684
1 FRANC SUISSE 11,023 – 12,811
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3317 – 2,7099
1 DINAR KOWEITIEN 28,438 – 33,05
1 DIRHAM E.A.U. 2,3809 – 2,7669
1 RIYAL QATARI 2,399 – 2,788
1 DINAR BAHREINI 23,196 – 26,958
100 YENS JAPONAIS 5,5742 – 6,4782
1 RIYAL OMANI 22,708 – 26,39.