Devises vs Dirhams : les cours du vendredi 02 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 janvier 2026 - 09:08
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 02 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2665 – 11,9313

1 DOLLAR U.S.A. 8,7449 – 10,1629

1 DOLLAR CANADIEN 6,3813 – 7,4161

1 LIVRE STERLING 11,774 – 13,684

1 LIVRE GIBRALTAR 11,774 – 13,684

1 FRANC SUISSE 11,023 – 12,811

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3317 – 2,7099

1 DINAR KOWEITIEN 28,438 – 33,05

1 DIRHAM E.A.U. 2,3809 – 2,7669

1 RIYAL QATARI 2,399 – 2,788

1 DINAR BAHREINI 23,196 – 26,958

100 YENS JAPONAIS 5,5742 – 6,4782

1 RIYAL OMANI 22,708 – 26,39.



