Crédit du Maroc : Yassine Ziad explique pourquoi l’IA devient un point de départ

À l’heure où les mutations sociétales et technologiques redéfinissent les comportements de consommation, la génération Z s’impose comme un acteur incontournable, défiant les codes traditionnels du marketing et de la communication. C’est dans ce contexte que le groupe Horizon Presse a organisé une table ronde réunissant quatre experts marocains de la communication, du marketing et du digital, afin d’analyser les enjeux complexes liés à cette génération. Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, Yassine Ziad, directeur Innovation & Digital banking au Crédit du Maroc, Hassan Rouissi, président de l’Union des agences conseil en communication (UACC), et Siham Malek, directrice générale du cabinet Integrate (affilié à Kantar), ont croisé leurs regards pour décrypter les nouvelles attentes ainsi que les paradoxes et les opportunités que représente la génération Z pour les marques.

Parmi les nombreux défis que doivent relever les marques aujourd’hui, celui d’engager durablement la génération Z s’impose comme une priorité stratégique. Cette jeunesse née avec le numérique, profondément ancrée dans l’instantanéité, l’hyperpersonnalisation et la quête de sens, redéfinit les codes du marketing. Et au cœur de cette transformation, l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un levier incontournable.

«L’intelligence artificielle est une vraie révolution», affirme Yassine Ziad, directeur innovation & digital banking à Crédit du Maroc.

Pour lui, elle constitue désormais le point de départ de toute logique de réflexion stratégique. «On commence désormais par l’IA pour tracer un chemin, puis on complète sur les réseaux sociaux». L’IA n’est plus une option, c’est une composante structurelle de la prise de décision, notamment dans les univers bancaires et télécoms, où elle permet d’optimiser en continu la relation client à travers la data. Même constat chez Hind Khouy, directrice Marketing chez inwi, qui souligne que l’intelligence artificielle est un boulevard pour répondre aux attentes des consommateurs en temps réel.

Grâce à l’analyse prédictive et au traitement des comportements en ligne, les marques peuvent désormais proposer une «next best offer» micro-segmentée, adaptée aux usages, au langage et au contexte personnel de chaque individu.