Ligue 1: Nayef Aguerd incertain pour le choc Marseille-Lens

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Nayef Aguerd n’est pas assuré de disputer le match de l’Olympique de Marseille contre le leader de Ligue 1 FC Lens, programmé samedi, a annoncé l’entraineur de du club Roberto De Zerbi.

« Il a pris un coup durant le dernier match de la CAN contre le Sénégal. Il s’entraîne à part, donc on verra s’il peut joueur demain », a déclaré vendredi le coach italien lors de la conférence de presse d’avant-match.

Rentré en milieu de semaine du Maroc où il a participé à la compétition continentale avec les Lions de l’Atlas, le défenseur central de l’OM s’est entrainé individuellement vendredi après-midi, à la veille du choc face au leader lensois.

« Nous devons nous racheter après le mauvais match contre Liverpool » (0-3) mercredi en Ligue des champions, a indiqué M. De Zerbi, tout en admettant qu’Aguerd n’est pas assuré de tenir sa place contre Lens.

L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face à Liverpool (0-3) mercredi soir à domicile, sa qualification aux barrages devant se jouer mercredi prochain à Bruges.

Classé 19e avec neuf points, le club phocéen doit finir dans les 24 premiers pour décrocher son billet, alors que son futur adversaire belge est 27e avec sept points et aspire encore à atteindre les barrages de la Ligue des champions.