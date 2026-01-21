CAN : lourdes sanctions contre l’Algérie

La Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé une série de sanctions à l’encontre de la sélection algérienne, à la suite des incidents survenus après le quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria.

Selon la chaîne qatarie beIN Sports, ces sanctions comprennent une suspension de deux matchs pour le gardien de but algérien Luka Zidane, ainsi qu’une suspension de quatre matchs pour le défenseur Rafiq Belghali, dont deux avec sursis.

La CAF a également décidé, par l’intermédiaire de la même commission, d’infliger une amende financière globale de 100 000 dollars.

La chaîne a par ailleurs indiqué que la Fédération algérienne de football a décidé de faire appel de ces sanctions, dans l’espoir d’obtenir une réduction des peines.

Pour rappel, la rencontre entre l’Algérie et le Nigeria a été marquée par de nombreux incidents sur la pelouse, impliquant certains joueurs de la sélection algérienne, ainsi que des actes de violence de la part de supporters qui ont tenté d’envahir le terrain et agressé les forces de sécurité.