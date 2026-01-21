Sept joueurs touchés : l’hécatombe physique du Maroc à la CAN

Les phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations ont été marquées par une série de blessures touchant plusieurs joueurs marocains, ce qui soulève de nombreuses interrogations.

Depuis le début de la compétition continentale, les mauvaises nouvelles se succèdent concernant l’état physique des stars de la sélection nationale. Tout a commencé avec le capitaine Romain Saïss, avant que la liste ne s’allonge avec Sofyan Amrabat. La situation s’est aggravée lors de matchs décisifs, avec les blessures d’Azzedine Ounahi avant la rencontre face à la Tanzanie, puis d’Eliesse Ben Seghir avant la finale contre le Sénégal.

Lors de cette finale, et à un moment clé de la rencontre, le défenseur Adam Masina s’est également blessé. Une blessure déterminante qui l’a contraint à quitter la pelouse dans une phase cruciale du match, permettant au Sénégal d’inscrire le but décisif qui a privé le Maroc du sacre continental.

Le nombre de joueurs touchés est ainsi monté à six, avant de passer à sept ce jour, après la confirmation de l’absence du gardien Munir El Haddadi lors du match opposant la RS Berkane au club égyptien de Pyramids.

À ce sujet, le site Le Ballon, réputé proche de la Renaissance de Berkane, a révélé que Munir avait repris les entraînements avec son club, mais en traînant toujours sa blessure.