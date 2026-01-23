Reprise de la Botola ce week-end : les affiches de la 9e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Après plus de deux mois d’interruption en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 et de la Coupe arabe, la Botola Pro D1 « Inwi » reprend ses droits avec la programmation de la 9è journée ce weekend, dont le match au sommet opposera le Maghreb Fès (MAS) au FUS Rabat.

Certes, cette trêve a permis aux clubs de la Botola de peaufiner leurs armes en prévision d’une concurrence qui s’annonce acharnée pour le titre, mais cela n’empêche qu’ils auront tous en ligne de mire de signer un bon départ afin d’engranger le maximum de points. Dans ce sens, l’enthousiasme du retour à la compétition se mêlera aux incertitudes laissées par plusieurs semaines sans rythme officiel, dans un moment où la gestion physique et mentale sera déterminante, surtout pour les formations engagées sur plusieurs fronts.

Ainsi, les Massaouis, qui pointent à la 3è place avec 16 unités, recevront un FUS Rabat classé à la 12è place avec 7 points seulement, obtenus en 2 victoires, 1 nul et 5 défaites, et qui n’a pas goûté à la victoire depuis la 5è journée (victoire 2-1 face à l’Olympic Safi).

Le club de la capitale spirituelle du Royaume tentera de rester imbattable après 8 journées, lui qui reste sur deux bons résultats lors des 7è et 8è journées quand il s’est largement imposé 4-0 face à l’Olympic Safi et fait match nul 0-0 en déplacement chez l’AS FAR.

De son côté, le Raja Casablanca se déplacera chez l’Union Touarga, dans un match à fort enjeu pour les deux protagonistes, les Verts (4è/15 pts) espèrent garder le contact avec le peloton de tête, alors que les Tourouguis auront envie de s’extirper de la zone du danger (15è/5 pts). En milieu du tableau, l’Olympique Dcheira recevra le Difaa El Jadida, tandis que le COD Meknes (5è/12 pts) effectuera un déplacement à haut risque chez la Renaissance Zemamra (10è/8 pts).

Cette journée sera amputée de trois rencontres en raison de l’engagement de l’AS FAR, de la Renaissance Berkane, de l’Olympic Safi et du Wydad Casablanca en Coupes africaines. Il s’agit des matches qui mettront aux prises, à une date ultérieure, la Renaissance Berkane et le Hassania Agadir, le Wydad Casablanca et l’AS FAR et le Kawkab Marrakech et l’Olympic Safi.

Voici, par ailleurs, le programme de cette journée : Samedi 24 janvier :

16h00 : Olympic Dcheira – Difaa El Jadida

18h00: Maghreb Fès – FUS Rabat

20h00: Union Yaacoub El Mansour – Ittihad Tanger

Dimanche

16h00: Renaissance Zemamra – COD Meknès

18h00:Union Touarga – Raja Casablanca

Reportés:

Renaissance Berkane – Hassania Agadir

Wydad Casablanca – AS FAR

Kawkab Marrakech – Olympic Safi.