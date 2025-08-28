Sport

Mercato : Azeddine Ounahi à Girona, c’est fait

Rédaction M28 août 2025 - 10:00

Un accord définitif a été conclu entre Girona (Espagne) et l’Olympique de Marseille (France) concernant le transfert de l’international marocain Azzedine Ounahi vers le club espagnol.

La présentation officielle du joueur aura lieu ce jeudi, dans le cadre d’un contrat dont les détails seront annoncés dans les prochaines heures. L’OM percevra une indemnité de transfert de six millions d’euros.

L’accord prévoit également que Marseille bénéficiera d’un pourcentage intéressant sur une éventuelle revente d’Ounahi par Girona à un autre club à l’avenir.

Girona est considéré comme l’un des meilleurs clubs catalans et fait partie des équipes de l’entourage du FC Barcelone en Espagne.


