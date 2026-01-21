CAN 2025: des sportifs et journalistes à Tanger saluent l’organisation de « haut niveau »

Par LeSiteinfo avec MAP

Des sportifs et des journalistes à Tanger ont salué l’organisation intégrée, sans précédent et de très haut niveau de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), laquelle témoigne de la capacité et de l’expertise du Maroc à organiser et réussir des manifestations sportives internationales.

L’ancien international marocain, Mohamed Sabiq, a affirmé que le monde entier reconnaît la qualité de l’organisation de la CAN au Maroc, aussi bien en matière d’infrastructures, de niveau de jeu et de logistique sportive que de conditions de sécurité et d’offre touristique, soulignant que les invités africains de toutes nationalités ont été chaleureusement accueillis pour assister à cet événement continental.

Grâce à la qualité de l’organisation, la dernière édition de la CAN a battu tous les records, que ce soit en termes de recettes financières, de nombre de spectateurs présents dans les stades ou de buts inscrits, a ajouté l’ancien joueur de la sélection nationale, connu du public sous le surnom “Simo”.

Ce succès est le fruit de l’expertise marocaine accumulée dans l’organisation d’événements footballistiques internationaux, notamment la Coupe du monde des clubs, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), la Coupe d’Afrique des Nations féminine, ainsi que d’autres compétitions internationales dans les différentes catégories d’âge, a-t-il estimé.

Cette compétition a donné au monde une image éloquente de la capacité du Maroc à organiser des événements internationaux, a-t-il relevé, mettant en avant, dans ce sens, les préparatifs en cours pour offrir la meilleure édition de la Coupe du monde 2030 dans le cadre du dossier conjoint avec l’Espagne et le Portugal.

Le succès de la stratégie visant à développer le football national, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, s’est également matérialisé à travers les réalisations des sélections nationales, notamment le sacre en Coupe du monde U20, la Coupe d’Afrique des Nations U-17 et le CHAN, a fait savoir l’ancien joueur, soulignant que cette stratégie conduit le Maroc avec constance vers un rayonnement international.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de poursuivre la consolidation de ces acquis, d’autant plus que le Maroc s’apprête à participer à la Coupe du monde l’été prochain, notant que la période à venir est l’occasion de renforcer la sélection nationale par de jeunes joueurs, notamment issus de l’équipe des moins de 20 ans, et les intégrer au dispositif de jeu aux côtés d’éléments expérimentés, afin de présenter un niveau à la hauteur de la réputation du football marocain à l’échelle mondiale.

Pour sa part, Mohamed Samadi, président de la section de Tanger de l’Association marocaine de la presse sportive, a indiqué que l’ensemble des observateurs du football mondial ont reconnu la grande réussite du Maroc dans l’accueil de cette CAN à tous les niveaux, soulignant que le Royaume est désormais devenu une “équation incontournable” dans l’organisation et la réussite des événements footballistiques continentaux et internationaux.

Le Maroc a présenté une offre intégrée englobant les stades, les infrastructures sportives, les hôtels, les établissements touristiques, les routes et les hôpitaux, a-t-il précisé, notant que le pays a déployé de grands efforts pour présenter la CAN “sous son meilleur jour”.

Les pays du monde entier font désormais confiance à la capacité du Maroc, pays africain émergent, à organiser des manifestations internationales, ce qui lui a valu l’honneur de la co-organisation de la Coupe du monde 2030, a-t-il relevé, ajoutant que “les chantiers sont en cours et se poursuivent à un rythme soutenu en perspective de ce rendez-vous mondial tant attendu”.

Par ailleurs, il a salué la stratégie multidimensionnelle adoptée par le Maroc, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui a fait du Royaume un leader en matière de formation sportive, grâce notamment à l’Académie Mohammed VI de football, véritable référence comparable aux plus grands centres spécialisés au monde, ainsi qu’à l’accueil par le Maroc des sessions de formation des entraîneurs africains.

Quant à l’analyste et journaliste sportif, Rachid Hadifi, il a affirmé que le Maroc s’impose désormais comme une plateforme mondiale de référence pour l’organisation des manifestations sportives, contribuant ainsi à déconstruire les stéréotypes liés à l’accueil de grands événements dans le continent africain.

Il a, dans ce sens, souligné que la compétition continentale ne s’est pas limitée à un simple rendez-vous footballistique, mais a constitué une étape majeure mettant en lumière la capacité du Royaume à allier professionnalisme organisationnel, sécurité et ouverture civilisationnelle.

Il a également relevé que les standards organisationnels respectés par le Maroc se rapprochent, en termes de qualité, de ceux adoptés par la FIFA lors de la Coupe du monde, notamment en matière d’équipements et d’infrastructures, de systèmes de transport et de production télévisuelle, estimant que “cette organisation a, pour la première fois, conféré à la compétition un plaisir exceptionnel ».